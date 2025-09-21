Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 21 de septiembre de 2025

TV Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:21 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo, 21 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para los diferentes signos del zodiaco como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Hoy es el día perfecto para solucionar viejos problemas amorosos. Empieza a ahorrar para cubrir los gastos venideros. Los mejores trabajos llegarán a través de los amigos. Por fin te invaden las ganas de salir, no te reprimas.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Muévete con diplomacia en el terreno sentimental. Tus ingresos bajarán hoy. Tu responsabilidad hará que la productividad aumente. Domina los nervios o tu salud se verá realmente afectada.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Demuestra a tu pareja que la quieres. Hoy recibirás un dinero extra. Te encomendarán trabajos que requieren mucha energía. Un poco de disciplina alimenticia te vendrá muy bien.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

No te resistas a querer a quien te quiere. Más atención a los asuntos inmobiliarios. No te van a faltar proyectos en el trabajo. Cuidado con esos kilos de más, cuida tu salud.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Estás madurando una relación amorosa duradera. Nuevas oportunidades para conseguir objetivos financieros. Buen momento para pedir un ascenso. Hoy te sentirás relajado/a y feliz.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Buenas noticias de alguien a quien quieres mucho. Te jugarás mucho en una operación financiera. La influencia de Saturno te enseñará a trabajar en equipo. Modérate con el café y otras bebidas excitantes.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Sorpresa en el ámbito de las relaciones amorosas. Tienes que afrontar una buena cantidad de gastos. Sé más responsable en tu trabajo, será tu aval. Si llevas lentillas, no abuses de ellas.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Presta más atención a esa persona que de momento no te atrae. Puedes tener algún problema por cuestiones de dinero. Delegua labores para que los trabajos salgan en fecha. Debes poner remedio a esas molestias.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Debes ser más comprensivo con tu pareja, tus relaciones sentimentales mejorarán. Si tienes hijos, te pedirán un dinerillo extra. Llega una mejora en tu trabajo. Cuida mucho tu espalda.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Si lo deseas, es buen momento para aumentar la familia. La venta directa mejora mucho tu economía. Intenta empatizar con tus compañeros de trabajo. Mejora tu dieta a base de vitaminas y minerales.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Vivirás unos momentos de gran dulzura en pareja. Te será devuelto el dinero que prestastes. Estás bajo una influencia positiva que favorece tu trabajo. Tu naturaleza resiste perfectamente tu ritmo de vida

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

El orgullo te lleva a un alejamiento de tu pareja. No cuentes con ingresos fáciles, el azar no está de tu lado. No es una buena ocasión para hacer cambios laborales. Cuidado con los resfriados, tienes pocas defensas.

Fechas de cada signo del zodiaco

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

