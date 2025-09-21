Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 21 de septiembre de 2025

Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:21

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo, 21 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para los diferentes signos del zodiaco como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - Aries (21 de marzo – 20 de abril)
    Elemento: Fuego

    Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Hoy es el día perfecto para solucionar viejos problemas amorosos. Empieza a ahorrar para cubrir los gastos venideros. Los mejores trabajos llegarán a través de los amigos. Por fin te invaden las ganas de salir, no te reprimas.

  1. Imagen principal - Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
    Elemento: Tierra

    Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Muévete con diplomacia en el terreno sentimental. Tus ingresos bajarán hoy. Tu responsabilidad hará que la productividad aumente. Domina los nervios o tu salud se verá realmente afectada.

  1. Imagen principal - Géminis (21 de mayo – 24 de junio)
    Elemento: Aire

    Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Demuestra a tu pareja que la quieres. Hoy recibirás un dinero extra. Te encomendarán trabajos que requieren mucha energía. Un poco de disciplina alimenticia te vendrá muy bien.

  1. Imagen principal - Cáncer (25 de junio – 22 de julio)
    Elemento: Agua

    Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

No te resistas a querer a quien te quiere. Más atención a los asuntos inmobiliarios. No te van a faltar proyectos en el trabajo. Cuidado con esos kilos de más, cuida tu salud.

  1. Imagen principal - Leo (23 de julio – 23 de agosto)
    Elemento: Fuego

    Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Estás madurando una relación amorosa duradera. Nuevas oportunidades para conseguir objetivos financieros. Buen momento para pedir un ascenso. Hoy te sentirás relajado/a y feliz.

  1. Imagen principal - Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)
    Elemento: Tierra

    Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Buenas noticias de alguien a quien quieres mucho. Te jugarás mucho en una operación financiera. La influencia de Saturno te enseñará a trabajar en equipo. Modérate con el café y otras bebidas excitantes.

  1. Imagen principal - Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)
    Elemento: Aire

    Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Sorpresa en el ámbito de las relaciones amorosas. Tienes que afrontar una buena cantidad de gastos. Sé más responsable en tu trabajo, será tu aval. Si llevas lentillas, no abuses de ellas.

  1. Imagen principal - Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)
    Elemento: Agua

    Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Presta más atención a esa persona que de momento no te atrae. Puedes tener algún problema por cuestiones de dinero. Delegua labores para que los trabajos salgan en fecha. Debes poner remedio a esas molestias.

  1. Imagen principal - Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
    Elemento: Fuego

    Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Debes ser más comprensivo con tu pareja, tus relaciones sentimentales mejorarán. Si tienes hijos, te pedirán un dinerillo extra. Llega una mejora en tu trabajo. Cuida mucho tu espalda.

  1. Imagen principal - Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
    Elemento: Tierra

    Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Si lo deseas, es buen momento para aumentar la familia. La venta directa mejora mucho tu economía. Intenta empatizar con tus compañeros de trabajo. Mejora tu dieta a base de vitaminas y minerales.

  1. Imagen principal - Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
    Elemento: Aire

    Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Vivirás unos momentos de gran dulzura en pareja. Te será devuelto el dinero que prestastes. Estás bajo una influencia positiva que favorece tu trabajo. Tu naturaleza resiste perfectamente tu ritmo de vida

  1. Imagen principal - Piscis (19 de febrero – 20 de marzo
    Elemento: Agua

    Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

El orgullo te lleva a un alejamiento de tu pareja. No cuentes con ingresos fáciles, el azar no está de tu lado. No es una buena ocasión para hacer cambios laborales. Cuidado con los resfriados, tienes pocas defensas.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

