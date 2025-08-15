Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 16 de agosto de 2025

DM Viernes, 15 de agosto 2025, 20:37 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este sábado, 16 de agosto de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Justo a mediados de agosto es buen momento para comenzar a hacer planes diferentes con tu pareja. Vuestra relación puede tener pequeños baches pero terminaréis superándolo. Es posible que en tu vuelta al trabajo te enfrentes a una reunión muy importante que pueda afectar a tu futuro laboral. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. Estás gastando el dinero en demasiadas salidas, proponte ahorrar ahora porque si no en el futuro tendrás graves problemas económicos.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Si aún estás soltero no será por mucho tiempo. Alguien nuevo aparecerá muy pronto. Si ya no estabas muy cómodo en tu lugar de trabajo, esta semana la situación puede ponerse todavía más inquietante. Te sientes algo cansado ultimamente, desconectar te vendrá bien para renovar energías. Un viejo amigo te propuso no hace mucho un negocio magnífico, ponte en contacto inmediatamente con esa persona y pronto recibirás gratas sorpresas económicas.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Te espera una época de inestabilidad con tu pareja, ten paciencia e intenta escucharla. Pronto vivirás un ascenso en el trabajo. En el ámbito de la salud, te encontrarás mucho mejor ya que has dejado de lado malos hábitos. No vuelvas a caer en ellos. Presta mucha atención a los excesos en gastos de dinero, momento para ahorrar.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Si buscas pareja se avecina una temporada en la que no conocerás a muchas personas que podrían llegar a serlo. Eres excesivamente prudente en el trabajo. Esto puede jugar en tu contra en ciertas ocasiones en las que lo que vale es ser más atrevidao y asumir ciertos riesgos. No te confíes y sigue cuidándote para evitar recaídas en viejos problemas de salud. Si estabas pasando una mala racha económica, ahora las cosas van a cambiar.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

En el ámbito familiar estos días hay una cierta energía negativa que no te conviene para nada porque podrías contagiarte de ella y te restaría vitalidad. Estarás pensando mucho en tus asuntos personales y esto puede distraerte un poco y mostrarte distante en tu trabajo causando la ejecución de errores. Es necesario que aprendas a relajarte y que dedique tiempo para ti. La tensión es la causa esencial de tu malestar en temas de salud. Se está extendiendo ante ti un verdadero arcoíris de posibilidades económicas, pero se requiere mucha disciplina y control para poder aprovecharlas correctamente.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Tu pareja no está ahora del mejor humor, piensa en cómo solucionarlo, no en una ruptura. Pronto empezará una etapa en la que estarás muy motivado en el ámbito laboral, te resultará fácil destacar. En cuanto a tu salud, pronto comenzarás a sentir una fuerza interior que te hará sentirte mejor que nunca. Surgen alicientes laborales que te ayudarán a ganar dinero.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

En los próximos días quizá se produzcan reencuentros con algunos viejos conocidos que te recordarán lo importantes que son para ti. Si no andabas muy satisfecho con tus progresos profesionales o con el ambiente que te rodea en el ámbito laboral, esta semana pueden pasar acontecimientos que mejoren el panorama. Debes tomar precauciones a la hora de manipular sustancias tóxicas para evitar accidentes o descuidos. Es posible que pronto recibas la devolución de un préstamo que hiciste a una persona cercana y creías haber perdido.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

No hablas todo lo que deberías con las personas que quieres, intenta potenciar el diálogo, limarás asperezas. En las últimas semanas vivirás ciertos cambios en tu lugar de trabajo. Es posible que tengas ciertos problemas intestinales. Observa lo que has estado comiendo recientemente pues tal vez allí esté la clave y al cambiar tu régimen mejorarás. La rutina no debe afectar negativamente a tu actividad en las finanzas. Debes estar siempre alerta y en activo.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Es posible que tu pareja cometa algún error que te decepcione, no te muestres frío y distante, háblalo directamente. Si tienes un proyecto comercial en mente es el momento de ponerlo en marcha. No des lugar a que una distracción afecte tu salud. Debes cuidarte para estar en la mejor forma durante toda esta temporada. Si mantienes un estricto control sobre tus ímpetus a la hora de los juegos y apuestas, es posible que ganes algún dinero en un casino, sorteo o lotería.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Es posible que esta semana sientas una gran decepción por parte de alguien a quien quieres, no te hundas, lo superarás pronto. Es posible que durante la mañana de hoy te muestres distraído, lo cual te causaría trastornos en tu empleo y retrasos en tus asuntos laborales. Presta atención. Vigila especialmente la salud de los tuyos. Parece que tu economía sigue a buen ritmo y todavía lo hará por un tiempo.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

En el amor te irá muy bien los próximos días. Quizá algún compañero de trabajo intenta pisarte, no permitas que tu esfuerzo y dedicación pasen desapercibidos. Los aspectos planetarios de hoy inciden sobre tu columna vertebral. Si te despiertas con dolores en el cuello o tienes malestares en la espalda, revisa bien tu colchón y todas tus almohadas. Recibirás un ingreso de forma inesperada.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Tendrás una semana intensa porque la empezarás con un ánimo muy irascible. Evita las discusiones que pueden llevarte a decir cosas que realmente no piensas. En el trabajo, corres riesgo de cometer un error que puede tener consecuencias. Concéntrate bien en lo que haces, estás a tiempo de evitarlo. Haz más ejercicio del que realizas, estar parado/a solo puede traerte malas consecuencias. Tu intuición te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas en tu economía.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

