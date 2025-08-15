Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 15 de agosto de 2025

DM Viernes, 15 de agosto 2025, 00:11 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este viernes, 15 de agosto de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Es el momento de replantear la naturaleza de tu relación, sé positivo/a pero sincero/a con tu pareja. No le ocultes lo que piensas. Viene una época con mucha carga de trabajo, no te agobies, pronto disminuirá el volumen y te relajarás. Los aspectos planetarios de hoy inciden sobre tu columna vertebral. Si te despiertas con dolores en el cuello o tienes malestares en la espalda, revisa bien tu colchón y todas tus almohadas. Estás gastando el dinero en compras innecesarias, proponte ahorrar ahora porque si no en el futuro tendrás graves problemas económicos.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Hoy será uno de esos días en los que tu popularidad aumente; tu familia y tus amigos estarán muy pendientes de ti. Es posible que sientas que tu vida profesional es tan absorbente que te monopoliza por completo. Intenta dedicar tiempo a otras cosas. Dentro del plano de la salud, tendrás notorias mejorías en la mayoría de los aspectos, sobre todo en el plano emocional y mental. No te precipites al invertir en un negocio que parece muy atractivo, podría causarte grandes pérdidas económicas.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

En el ámbito familiar, quizá se produzcan tensiones entre tú y algunos de tus parientes, no te dejes llevar por el momento y recuerda lo importantes que son para ti. Si no andabas muy satisfecho/a con tus progresos profesionales o con el ambiente que te rodea en el ámbito laboral, esta semana pueden pasar acontecimientos que mejoren el panorama. Vives un momento delicado de salud pero muy pronto todo volverá a estar como antes y llegarás a encontrarte mejor que nunca. Verifica la información sobre deudas, impuestos o cuentas bancarias porque algo inesperado podría cambiar las cosas.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Llega una época de inestabilidad con tu pareja, ten paciencia e intenta escucharla. Tendrás una época de mucho aprendizaje en el trabajo, exprime al máximo los días para no dejar de aprender. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. La tendencia a abarcar más de lo que puedes te está causando tensiones y hasta pérdidas económicas. Ten cuidado y maneja con más cautela tu dinero.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Pronto tu pareja te comenzará a incluir en su núcleo familiar y amistoso como signo de mayor confianza en vuestra relación. Si no ya no estabas muy cómodo/a en tu lugar de trabajo, esta semana la situación puede ponerse todavía más inquietante. Vigila la salud. El dinero va a pasar a ser tu principal obsesión, no le des tanta importancia, quizá te pierdas otras cosas importantes a tu alrededor.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Lo que comenzará como una discusión con tu pareja podría terminar en un acalorado debate que no llevará a ningun punto, intenta evitarlo. En el trabajo, corres riesgo de cometer un error que puede tener consecuencias. Concéntrate bien en lo que haces, estás a tiempo de evitarlo. Hay recuperación de tu nivel de salud en todos los aspectos. El momento de riqueza económica en el que te encuentras podría cambiar radicalmente de un momento a otro y tener malas consecuencias.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Tu pareja no está ahora del mejor humor, piensa en cómo solucionarlo, no en una ruptura. Viene una época en la que estarás más distraido/a en el trabajo, concéntrate en los detalles. Cuidado con sobrecargarte en el trabajo, podrías poner en riesgo tu salud. Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Día tranquilo en el ámbito familiar, después de algún tiempo de situaciones complicadas. Quizá sientas ciertos celos o descontento hacia ti por parte de tus compañeros de trabajo, no caigas en su juego y sé profesional. No abuses de la comida basura, puede causar problemas en tu salud a largo plazo. La rutina no debe afectar negativamente a tu actividad en las finanzas. Debes estar siempre alerta y en activo.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Estás de suerte en el trabajo, pronto vivirás un ascenso. Además, si estás libre muy pronto conocerás a alguien con quien puedes vivir una relación muy pasional pero si buscas estabilidad no es la persona adecuada. En cuanto a tu salud, pronto comenzarás a sentir una fuerza interior que te hará sentirte más fuerte que nunca. Parece que tu economía sigue a buen ritmo y todavía lo hará por un tiempo.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Buenas noticias en el amor. Y es que, si aún estás soltero/a no será por mucho tiempo. Quizá algún compañero de trabajo intenta pisarte, no permitas que tu esfuerzo y dedicación pasen desapercibidos. Atiende mucho tu vida sexual porque podrías contraer infecciones por esas vías. Surgen alicientes laborales que te ayudarán a ganar dinero.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es probable que sientas una gran decepción por parte de alguien que quieres. No te hundas, lo superarás pronto. Ten cuidado con ofertas de trabajo que te prometen dinero fácil y poco esfuerzo. Es posible que tengas ciertos problemas intestinales, controla la alimentación y al cambiar tu régimen mejorarás. Recibirás un ingreso de forma inesperada.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Ya es hora de limar asperezas. No hablas todo lo que deberías con las personas que quieres, intenta potenciar el diálogo y mejorará la relación con todos aquellos que te rodean. Vivirás ciertos cambios en tu lugar de trabajo. Tendrás una salud estupenda y muchísima energía, aprovecha bien el momento. Tienes que replantear las finanzas. No has recibido buenos consejos.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Temas

Cáncer

libra