Honda e:Ny1 eléctrico: 412 km de autonomía y eficacia tecnológica

Honda Quadis Ibertecno desembarca de nuevo en ECOMOV del 26 al 28 de septiembre con las diferentes alternativas electrificadas de la gama japonesa. Una muestra la de este concesionario valenciano que contará con unidades híbridas enchufables y cien por cien eléctricas, todos ellos con etiqueta cero emisiones.

Eficiencia PHEV

Uno de los claros protagonistas será la sexta generación del Honda CR-V, el modelo más vendido de la compañía en todo el mundo. El popular SUV japonés está disponible con un sistema completamente híbrido y con un conjunto propulsor híbrido enchufable. Este último equipa una batería de mayor tamaño de 17,7 kWh, para ofrecer hasta 82 km de autonomía completamente eléctrica.

La mayor asistencia eléctrica que ofrece el sistema híbrido enchufable se traduce en unas cifras de eficiencia y consumo de sólo 18 g/km y 0,8 l/100 km con la batería totalmente cargada. Cuando la batería se agote por completo, estas cifras sólo aumentarán de manera marginal, ya que el vehículo se convierte en un híbrido tradicional, ofreciendo unas prestaciones comparables a las de la variante e:HEV 2WD.

Asimismo, el e:Ny1cien por cien eléctrico también va ser protagonista en el stand de Honda, con unidades de pruebas incluidas. Se trata de un vehículo de tamaño compacto asentado sobre una plataforma a medida y con un tamaño similar al del HR-V con 4,39 metros de longitud. Unas dimensiones compactas que no penalizan la habitabilidad si no que, gracias a una distancia entre ejes de 2.607 mm, le proporcionan un agradecido espacio interior.

El salpicadero está dominado por una gran pantalla táctil central de 15,1 pulgadas que da acceso a los menús de infoentretenimiento a través de una nueva interfaz por zonas diseñada exclusivamente para el nuevo modelo. Junto con el panel de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, la pantalla es un ejemplo del enfoque de diseño interior minimalista y pulcro del vehículo.

Con los asientos traseros en posición vertical, el e:Ny1 tiene una capacidad máxima en el maletero de 361 litros, que se incrementa hasta los 801 litros hasta la línea de las ventanillas con los asientos traseros abatidos, y hasta 1.176 litros si se carga hasta el techo.

Hasta 412 km en eléctrico

El e:Ny1 utiliza la plataforma de alto rendimiento con motor delantero de nuevo desarrollo de Honda, la cual se va a utilizar de forma generalizada en los vehículos eléctricos del segmento B. La última tecnología de gestión de baterías de la marca ofrece una autonomía de 412 km, y una función de carga rápida para ofrecer un tiempo de carga del 10 al 80 por ciento de aproximadamente 45 minutos.

Todo un referente en el mercado de los todocamino compactos totalmente electrificados, con toda la garantía y tecnología de una firma como Honda.

