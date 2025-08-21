Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana de Alcossebre
Imagen de Reíllo (Cuenca).

Un hombre muere tras una pelea multitudinaria en un pueblo de Cuenca

Otro hombre ha sido detenido por estos hechos ocurridos durante las fiestas patronales

J.M.L.

Cuenca

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:39

Un hombre de 37 años ha muerto después de haber permanecido una semana hospitalizado tras haber resultado herido en una pelea multitudinaria ocurrida en Reíllo (Cuenca). Los hechos ocurrieron la semana pasada durante la celebración de las fiestas patronales en honor a San Roque que acogía este pequeño pueblo de la Serranía Baja de Cuenca de apenas cien habitantes. El principal herido en la reyerta, en la que participaron cerca de 30 personas, fue trasladado en una ambulancia al hospital Virgen de la Luz, de Cuenca, y desde allí al Hospital General Universitario de Albacete donde finalmente ha muerto.

El fallecido, que deja dos hijos huérfanos, era vecino y trabajaba en el cercano pueblo de Carboneras de Guadazaón (Cuenca), distante siete kilómetros de Reíllo. A raíz de su muerte, el Ayuntamiento de Carboneras de Guadazaón decretó este jueves tres días de luto oficial hasta el fin de semana y ha suspendido las actividades lúdicas programadas durante esas jornadas además de ordenar que las banderas de los edificios públicos ondeen a media asta. Su alcalde, Carlos Arteche, ha querido hacer un llamamiento a la calma hacia sus vecinos «por la pérdida de una persona que era muy apreciada por todos y que nos ha dejado consternados».

Uno de los principales implicados en la reyerta multitudinaria que tuvo lugar cerca del campo de fútbol del pueblo, un hombre de 48 años, ha sido detenido por estos hechos que se encuentran bajo secreto de sumario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desahucio exprés en Cullera de una familia que ocupó la casa de una anciana en estado vegetativo
  2. 2 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  3. 3 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  4. 4 Ocho intoxicados por humo al prender fuego un hombre a su casa en Orriols
  5. 5 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante
  6. 6 Muere un diputado de 30 años dentro del Parlamento
  7. 7 Valencia abrirá una nueva residencia para mayores en 2026 con 92 plazas públicas
  8. 8 Muere Álex Kentucky, DJ en las grandes discotecas y beach club de Ibiza
  9. 9

    El nuevo hospital de Valencia obligará a demoler cuatro edificios no previstos en la antigua Fe
  10. 10

    Una vecina halla parte de la Tortada de Goerlich que arrastró la dana en Paiporta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un hombre muere tras una pelea multitudinaria en un pueblo de Cuenca

Un hombre muere tras una pelea multitudinaria en un pueblo de Cuenca