Una hoja de laurel detrás de la puerta: el curioso truco para terminar con uno de los grandes problemas del verano

El verano suele ser sinónimo de vacaciones, relax y desconexión. Esa salida de la rutina para conocer sitios nuevos y dejar aparcado el estrés acumulado de todo el año. Pero lo que poca gente suele recordar es que la llegada del calor y la subida de los termómetros también traen consigo la aparición de insectos en los hogares.

Desde las moscas hasta los mosquitos pasando por las chinches suelen manifestarse durante los meses de julio, agosto o septiembre coincidiendo con esas temperaturas pegajosas especialmente en pisos vacíos durante estos días. Otro de esos nuevos inquilinos que nunca altan a la fiesta en zonas calurosas son las polillas o palometas, responsables de echar a perder algunos alimentos.

Precisamente los ayuntamientos de algunas ciudades toman medidas para evitar plagas, como es el caso de Valencia. Precisamente el verano pasado la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca liberó 1,3 millones de mosquitos tigre macho estériles para evitar la propagación de este insecto.

Desafortunadamente, no se pueden tomar medidas contra todos los insectos más allá de la fumigación generalizada de algunas zonas. Así, para evitar su presencia en casa existen diferentes productos y trucos caseros infalibles y muy económicos. Uno de ellos es la hoja de laurel.

La influencer @hojaverdepaola explicó a través de una publicación en su cuenta de TikTok un remedio muy eficaz para combatir a las cucarachas. En el vídeo, que acumula cientos de 'likes', se puede apreciar como utiliza laurel seco -aunque también sirve el fresco- para tratar de espantar a las temidas 'cucas'. El otro remedio, tal y como explica ella a modo irónico, es tener un gato.

Las hojas de esta planta contienen una sustancia llamada eugenol y otros aceites esenciales que emiten un aroma que resulta molesto para los bichos, actuando así como una barrera para proteger el hogar.

Tal y como ella muestra en la grabación, basta con colocar algunas de las hojas detrás de las puertas, ventanas o rincones que comunican con el exterior, especialmente aquellos por donde habitualmente ingresan los insectos. Pese a que ella misma indica que el aroma puede durar hasta un año, es recomendable renovar periódicamente las hojas para poder garantizar que el efecto 'insecticida' sea duradero.

