Historias de la Ouija que salieron mal: La ciudad poseída Para la mayoría de las personas es un mero divertimento, para otras se convierte en una obsesión

La Ouija es un tablero de juego con letras, números y las palabras «sí» y «no», acompañado de un puntero móvil que se utiliza, supuestamente, para comunicarse con los espíritus. Para la mayoría de las personas es un mero divertimento, para otras se convierte en una obsesión que acaba muy mal.

El 7 de marzo de 1920, varios ciudadanos de el pueblo El Cerrito perdieron el norte a la vez. La noticia copó los titulares de todos los periódicos locales después de que la Policía tuviese que detener a siete personas que caminaban sin rumbo y completamente desnudas por la calle. Todas ellas habían acudido a una sesión de Ouija y lo mismo que les ocurrió a ellos fue extendiéndose por el resto de la población. Uno de ellos, al ser interrogado por los agentes, llegó a contestar que «es más fácil contactar con los espíritus sin ropa».

Hasta 1.200 personas tuvieron que ser examinadas por psicólogos por este extraño comportamiento, que los especialistas catalogaron como «histeria compartida».

La posesión que inspiró 'El Exorcista'

La mítica historia del escritor William Peter Blatty está basada en un caso real de posesión que ocurrió en Missouri en 1949, cuando un joven de 14 años intentó contactar con su tía fallecida a través de este tablero esotérico. La iglesia le declaró poseído después de que comenzasen a ocurrirle cosas muy extrañas, como que su cama se moviera violentamente, los objetos volasen a su alrededor y raras ronchas aparecieran en su piel. Necesitó dos exorcismos para expulsar a los espíritus que supuestamente se alojaban en él.