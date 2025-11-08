Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Seguridad Social paga 487,2 euros al mes a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital

Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla

El agente participaba en un dispositivo de vigilancia y seguimiento a un grupo criminal

EP

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:19

Comenta

Un agente de la Policía Nacional ha resultado herido de gravedad en un tiroteo registrado a primera hora de este sábado 8 de noviembre en ... la localidad sevillana de Isla Mayor durante un dispositivo contra el narcotráfico, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  3. 3

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  4. 4 Rosalía revoluciona la alfombra roja del Roig Arena: «Estoy muy contenta de estar aquí»
  5. 5

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  6. 6 El precio de la luz cae en picado este sábado con cinco tramos por debajo de los 0 euros/MWh: las mejores horas para enchufar los electrodomésticos
  7. 7 La Guardia Civil registra las guanteras de los vehículos en busca de un elemento que si falta supone una multa de hasta 3.000 euros
  8. 8 Rosalía dedica su premio en Valencia a los afectados por la dana: «No estáis solos, seguiré con vosotros»
  9. 9 Nil Moliner y Dani Fernández disfrutan de una paella en un conocido restaurante de Valencia
  10. 10

    El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla

Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla