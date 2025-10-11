Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega el bote de 29.671.390 euros y deja un nuevo millonario en un municipio popular por sus embutidos
Jon Elkann, presidente de Ferrari, durante el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. A. V.

La herencia envenenada de los Agnelli

Denuncias, multas millonarias y cuadros robados en la pelea por el poder entre la familia italiana que impulsó Fiat y hoy controla Stellantis, Ferrari y Philips

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Italia lleva siendo una República desde 1946, pero eso no le impide contar con su propia 'familia real'. No se trata de los Saboya, a ... la que pertenecieron los últimos monarcas del país y que han acabado convertidos en personajes de medio pelo del mundo de la farándula, sino de una estirpe que, sin necesidad de entrar en política, quitaba y ponía ministros a su antojo, todavía hoy controla una de las empresas más importantes del país y que, como todos los 'royal', se despellejan entre ellos para repartirse la herencia o el poder.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  2. 2

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  3. 3 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  4. 4

    «Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»
  5. 5 Investigan un vertido en el barranco de Chiva en plena alerta por lluvias
  6. 6 Cae una roca de 5.000 kilos en Sot de Chera
  7. 7 El temporal deja durante la noche más de 160 litros en Castellón y mantiene la alerta roja en Alicante
  8. 8 Un accidente y la avería de un camión en el by-pass provocan dos cortes de carril y varios kilómetros de retenciones
  9. 9 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  10. 10 Lluvias torrenciales sobre La Safor: dónde y cuánto ha caído más, de Barx a Oliva, Gandia o Miramar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La herencia envenenada de los Agnelli

La herencia envenenada de los Agnelli