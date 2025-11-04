Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Rosa Álvarez abre la comisión de la dana en el Congreso: «Mi padre, Manuel 'el barber', no quería morir ese día. Nos duelen esas 229 vidas perdidas»
Un agente entra en el coche de la Policía Nacional EP

Hallan muerta a una mujer en un posible caso de violencia de género

La noticia se produce después de que ayer la Guardia Civil detuviese en Huelva a un hombre de 56 años como presunto autor del asesinato de su expareja

EP

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:25

Comenta

La Policía Nacional ha hallado muerta este martes a una mujer en Zaragoza en lo que se investiga como un posible caso de violencia de género, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El cuerpo sin vida de la víctima se ha encontrado en un domicilio de la calle Privilegio de la Unión, en el distrito zaragozano de San José, han indicado las mismas fuentes, sin que, por el momento, hayan trascendido más detalles del suceso.

La noticia se produce después de que en la jornada de ayer la Guardia Civil detuviese en Moguer (Huelva) a un hombre de 56 años como presunto autor del asesinato de su ex pareja, una mujer marroquí de 47 años de nombre Zahra, en un caso que se investiga también como violencia machista.

