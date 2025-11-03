Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
Imagen de la Guardia Civil. Archivo

Hallan en Huelva el cádaver de una mujer con signos de violencia y detienen a su expareja

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

EP

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:23

El cuerpo sin vida de una mujer con «signos evidentes de violencia» ha sido localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer y su expareja ya ha sido detenida y se investiga su posible implicación en los hechos.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la mujer fallecida es una trabajadora de una finca de Moguer y al ser localizado el cuerpo presentaba «evidentes signos de violencia».

Los investigadores estudian la posible participación en los hechos de su expareja, que se encuentra detenida en estos momentos.

