Gonzalo Huerta: «El esfuerzo y la pasión me han llevado más lejos de lo que imaginé»

Gonzalo Huerta es el claro ejemplo de que el ciclismo es más que un deporte: es una forma de vida. Subcampeón de España XCO en la categoría Máster 30B y campeón del Open BTT de la Comunitat Valenciana, el valenciano combina potencia, técnica y un entusiasmo contagioso en cada carrera. Desde las rutas de la Sierra de Chiva hasta los podios nacionales, su constancia lo ha convertido en una referencia del mountain bike amateur. El esfuerzo de Huerta no solo tuvo el año pasado su recompensa con el subcampeonato nacional, sino que también se convirtió en embajador de Toyota Valencia.

–¿Cómo empieza su relación con el mundo del ciclismo?

–Desde niño siempre he visto a mi padre montar en bici y empecé montando con él. Hice fútbol, también me encanta la música y pinchaba los fines de semana como Dj. Siempre he sido bastante intenso con lo que hago, así que cuando me metí en la bici, fue a fondo. Antes estaba más volcado en la música, pero llegó un momento en que tuve que decidir y el ciclismo se llevó el premio. A pesar de haber salido en bici siempre y haber hecho deporte, realmente empecé en las competiciones amateurs con 27 años, ya que compagino mi trabajo con el deporte.

–De las diferentes modalidades que hay en ciclismo, ¿por qué le tiró más la montaña que la carretera?

–En mi pueblo, Yátova, es mucho más fácil entrenar por montaña. Tenemos rutas increíbles, perfectas para el mountain bike. Además, hay una conexión especial con la naturaleza, con el entorno… todo eso me atrapa.

–Hablando de rutas de montaña, ¿qué lugares recomendaría para empezar a practicar ciclismo de montaña?

–En la provincia de Valencia tenemos municipios y carreras increíbles que debemos poner en valor. Por ejemplo, Chelva, que acoge una de las mejores pruebas de España. Además, es una de mis pruebas favoritas. También tenemos 'Las 7 Sendas' que se disputa en Siete Aguas. Hay pruebas importantes en Requena, Buñol, Turís, Macastre, Pedralba, Gestalgar... Realmente la Comunitat tienen muchos rincones perfectos para disfrutar de la mountain bike.

–Lleva años compitiendo, pero puede que 2024 sea el que más alegrías le haya dado ¿Qué significó proclamarse campeón del Open de la Comunitat Valenciana en la categoría Máster 30?

–Fue brutal. Llevaba años intentándolo y por fin lo conseguí. Hay mucho nivel y es complicado. El título autonómico es el que te abre la puerta a representar a tu comunidad en el Campeonato de España. Es algo muy emocionante: estar en un equipo con la selección valenciana, con el resto de ciclistas, con mecánicos, staff… realmente es un sueño para cualquier ciclista amateur.

–Tras el campeonato de la Comunitat Valenciana llegó el momento de luchar por el título nacional. No obstante, se quedó a unos segundos del cajón más alto del podium. ¿Cómo fue proclamarse subcampeón de España en XCO en la categoría Máster 30? ¿Cómo fue la experiencia de competir a nivel nacional?

–La experiencia es impresionante, pero tengo un cierto sabor agridulce. Me quedé a escasos veinte segundos del primero, lo tuve cerca durante mucho tiempo, pero al final no pudo ser. Creo que el subcampeonato es un gran logro, era la primera vez que acudía al campeonato nacional y no todo el mundo queda segundo. Estos triunfos son el resultado de mucho esfuerzo, de muchos años de sacrificio y se ve la evolución que he tenido como ciclista. Poco a poco voy cumpliendo los objetivos. Puede que empezara a competir tarde, pero el esfuerzo y la pasión me ha llevado más lejos de lo que imaginé. Ganar títulos, hacer podiums y estar arriba en las clasificaciones es importante porque es lo que realmente te da visibilidad de cara a las marcas y a las instituciones, es lo que logra que tengas apoyos, sobre todo económicos, para poder seguir compitiendo.

–Hablando de apoyos, en 2024 se convirtió en embajador de Toyota Valencia ¿es fundamental que las marcas apoyen el deporte amateur?

–Considero que es fundamental. Contar con el apoyo de Toyota Valencia me ha permitido dar un salto cualitativo. Me siento muy cómodo con ellos, ya que me dieron total libertad para diseñar la equipación, escoger la empresa para hacerlos, etcétera. Su apoyo es crucial para poder lograr los siguientes retos que nos planteamos. Llevar Toyota Valencia en el maillot en un podio nacional, autonómico es un orgullo. Te sientes totalmente respaldado y eso te empuja a dar más de ti. Es una gran responsabilidad y compromiso la que tengo ahora, al igual que con mi equipo The Bike Run que siempre ha estado ahí y con Engobe, la marca de ropa ciclista que me viste. Al final no solo te debes a ti mismo, sino a aquellos que te están apoyando y eso hace que te esfuerces mucho más.

–Más allá de lo económico, ¿qué aporta un patrocinador como Toyota Valencia?

–Visibilidad, motivación y profesionalidad. Sentir que hay gente que cree en tu trabajo te cambia la mentalidad. Ya no vas solo, vas representando algo más grande.

–Siendo ciclista amateur, ¿Cómo compagina la vida laboral, personal con su pasión por el ciclismo?

–Lo cierto es que me queda poco tiempo para mí o para descansar. Trabajo de 7 a 3, y por las tardes todo lo que hago es bici. Los fines de semana, si no compito, me escapo a la montaña a hacer senderismo, trekking o algo de escalada. Pero tiempo libre hay poco. Es cuestión de organizarse.

–¿Cómo desconecta cuando no estás pedaleando?

–Siempre que tenemos un fin de semana libre y podemos hacemos una escapada, un viaje, que es mi otra gran pasión. Aunque llevamos muchos fines de semana fuera por carreras, pero cuando hay uno libre, intento ir con la familia o los amigos a la montaña.

–¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieran seguir tus pasos?

–Que no se frustren, que luchen y tengan paciencia. Y si algo me haría ilusión en el futuro es montar una escuela de ciclismo para niños. Enseñarles los valores de este deporte como la autosuperación, que no es solo competir, sino superarse a uno mismo.

