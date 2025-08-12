Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Área afectada por el incendio de la localidad navarra de Carcastillo. EFE

El Gobierno activa la fase de preemergencia ante los múltiples incendios de la península

Las zonas afectadas son Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid, consumiendo miles de hectáreas que han provocado la evacuación de civiles

M. G.

Martes, 12 de agosto 2025, 09:32

El Ministerio del Interior ha elevado a uno la Situación Operativa del Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) y ha declarado la fase de preemergencia ante los numerosos incendios que afectan a varios puntos del país con el objetivo de analizar y coordinar el despliegue de recursos para ayudar a las comunidades autónomas afectadas.

Según han informado en un comunicado, recogido por Europa Press, ha sido la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, quien sobre las 2,00 horas de este martes ha declarado la Fase de Preemergencia del Plegem ante los numerosos incendios forestales activos que requieren la movilización de recursos de la Administración General del Estado.

Tras elevar la situación operativa, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) ha iniciado un procedimiento de comunicación reforzada con los Centros de Emergencia de las distintas comunidades afectadas por estos incendios para poder realizar un seguimiento integral y prevenir con más precisión su posible evolución.

Noticias relacionadas

Muere el hombre con quemaduras en el 98% de cuerpo por el incendio de Tres Cantos

Muere el hombre con quemaduras en el 98% de cuerpo por el incendio de Tres Cantos

El fuego asola León y Zamora: diez incendios activos y más de 3.700 vecinos desalojados de sus casas

El fuego asola León y Zamora: diez incendios activos y más de 3.700 vecinos desalojados de sus casas

Nuevo incendio en Tarifa, en Sierra de la Plata

Nuevo incendio en Tarifa, en Sierra de la Plata

El incendio que devora Las Médulas: «No ardió el pueblo entero de casualidad»

El incendio que devora Las Médulas: «No ardió el pueblo entero de casualidad»

Además, Barcones ha convocado para las próximas horas una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) para incendios forestales para evaluar la situación, en ese encuentro también están citados responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) y la Dirección General de Política de Defensa (Digenpol), entre otras instituciones.

Aún así, la declaración de la Fase de Preemergencia del Plegem no supone la intervención de organismos estatales en la dirección y gestión de las emergencias de interés autonómico al igual que tampoco afecta a las competencias de dirección y gestión de estas emergencias que corresponden a las comunidades autónomas.

El Plegem es el instrumento marco de planificación del Sistema Nacional de Protección Civil que define la organización, los mecanismos de movilización de recursos y la coordinación de las administraciones públicas en situaciones de emergencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  2. 2 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  3. 3 Acaba hospitalizado tras la paliza de los porteros de un local de La Marina
  4. 4 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  5. 5 Doble palo para Mamardashvili en el primer partido oficial del Liverpool
  6. 6 Aemet activa un doble aviso amarillo este martes en la Comunitat por calor, prevé probables tormentas y señala las zonas donde caerán
  7. 7 Declarados sendos incendios forestales en Alcoi y Siete Aguas
  8. 8 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  9. 9 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este lunes a 8 grados en pleno agosto
  10. 10 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde ha hecho más calor este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno activa la fase de preemergencia ante los múltiples incendios de la península

El Gobierno activa la fase de preemergencia ante los múltiples incendios de la península