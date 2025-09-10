Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lexus LBX
ECOMOV | LEXUS

Gana una noche de hotel y un Lexus gratis durante un fin de semana en ECOMOV

La firma nipona traslada a la Marina sus principales novedades electrificadas con las que se ha consolidado como un referente en el mercado premium

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:56

Lexus va a aprovechar el escenario de ECOMOV, que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre, para presentar al usuario su gama de modelos. Una oferta caracterizada por el amplio despliegue de electrificación que muestra si catálogo a través de las tecnologías híbrida, híbrida enchufable y cien por cien eléctrica.

El concesionario oficial Lexus Valencia va a contar con una completa representación de su oferta de berlinas, SUV y deportivos, de los que contará con unidades específicas de pruebas dinámicas. Además, se realizará un sorteo de una experiencia Lexus, que incluye una noche de hotel y el alquiler gratuito de un modelo de la gama Lexus durante un fin de semana, entre todos los visitantes a su stand.

Prueba gratis los modelos Lexus en ECOMOV
Lexus RZ 550e

Entre los modelos disponibles para realizar los test drive, se encuentra el LBX. El modelo más pequeño de la firma japonesa, ha recibido una actualización en su gama 2025 que refuerza su atractivo dentro del competido segmento B-SUV premium.

La nueva oferta se estructura en cinco estilos diferenciados —LBX, Elegant, Emotion, Cool y Relax— que permiten al cliente escoger entre propuestas más funcionales, deportivas o enfocadas al lujo y la comodidad. Y todo ello siempre asociado al motor híbrido de 136 CV con el que el modelo de acceso a la gama Lexus ofrece un ajustado consumo de sólo 4,6 litros.

En el apartado técnico, el LBX se beneficia de una puesta a punto en la suspensión que incrementa el confort de marcha y reduce vibraciones y ruidos procedentes de la rodadura. El interior también gana en tecnología. El sistema de proyección de información en el parabrisas amplía su campo de visión en las versiones más equipadas, mientras que la conectividad se simplifica gracias a la integración inalámbrica tanto con Apple CarPlay como con Android Auto, una novedad respecto al modelo anterior.

Lexus LBX

Además, todos los modelos cuentan con el programa Lexus Relax, que ofrece hasta 15 años de garantía, un respaldo poco común en el sector y reflejo de la confianza de la marca en la fiabilidad de sus vehículos.

Prueba gratis los modelos Lexus en ECOMOV

RZ, renovación eléctrica

Por otro lado, Lexus muestra en La Marina su ofensiva eléctrica con el lanzamiento del renovado RZ, un modelo que eleva las prestaciones y la eficiencia gracias a una profunda revisión tecnológica. El nuevo RZ se apoya en una carrocería más rígida, una suspensión ajustada y la evolución del sistema de tracción total DIRECT4.

A ello se suma el innovador sistema de dirección Steer-by-Wire, que prescinde de la conexión mecánica entre volante y ruedas, aportando una respuesta más precisa y un mayor confort al volante. La plataforma eléctrica ha sido rediseñada en su conjunto, incorporando una batería de ion de litio de 77 kWh con refrigeración líquida y un cargador a bordo de 22 kW, lo que optimiza los tiempos de recarga en todo tipo de condiciones.

Lexus LBX

La gama arranca con el RZ 350e, con tracción delantera y 224 CV, capaz de ofrecer hasta 568 kilómetros de autonomía con llantas de 18 pulgadas. Por encima se sitúa el RZ 500e, con tracción a las cuatro ruedas y 381 CV, que acelera de 0 a 100 km/h en solo 4,6 segundos.

La gran novedad es el RZ 550e F Sport, que alcanza los 408 CV y estrena un sistema capaz de simular el funcionamiento de una caja de cambios manual, aportando un toque de dinamismo inédito en un vehículo eléctrico.

