Gana una entrada doble para ver el España vs Finlandia Sub-21 en Castellón el próximo martes

Tan solo tienes que rellenar el formulario de abajo

EXTRA

Martes, 7 de octubre 2025, 13:26

El próximo 14 de octubre a las 18:30 horas, tendrá lugar una nueva cita deportiva para las clasificatorias del Europeo Sub-21, en la que España se enfrentará a Finlandia. El partido tendrá lugar en el Estadio Municipal Castalia de Castellón

Desde LAS PROVINCIAS, nos unimos a TCL, 2ª marca mundial de televisores y la 3ª marca de televisores en España, para invitar a nuestros lectores a esta experiencia, sorteando trece entradas dobles, de forma que las personas ganadoras puedan asistir al partido con quien deseen. Tienes hasta el domingo 12 de octubre a las 12 de la madrugada para participar. Es muy sencillo: solo tienes que rellenar el siguiente formulario con datos veraces.

TCL, Patrocinador Oficial de la Selección Española de Futbol y de los Juegos Olímpicos

TCL, líder en electrónica de consumo y segunda marca mundial de televisores, es Patrocinador Oficial del equipo desde el pasado 2023 hasta el próximo 2026.

TCL y la Real Federación Española de Futbol (RFEF) oficializaron el pasado 2023 el acuerdo por el que la marca de electrónica se convierte en Patrocinador Oficial de la Selección Española hasta 2026. Con este acuerdo, TCL pasó a formar parte del grupo de empresas patrocinadoras de la RFEF, y tendrá presencia de marca en los partidos de la Selección organizados por la misma.

Por otro lado, TCL ha inciciado en 2025 un acuerdo con el comité olímpico internacional, por el que también estará presente en los JJOO hasta 2032, impulsando la innovación y acercando el entretenimiento a la vida diaria de las personas.

