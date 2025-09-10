La Fiesta del Golf vuelve a Alicante con la II Forty Golf Cup

Suplementos Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:07 Compartir

Alicante ya respira golf. Arranca la II edición de la FORTY Golf Cup (FGC) en Bonalba Golf Resort (Muchamiel, Alicante), con una propuesta que va mucho más allá de la competición: 4 días de experiencias, ponencias, networking, fiesta y deporte en uno de los eventos amateurs más ambiciosos del calendario nacional.

La cita, que se extiende hasta el 13 de septiembre, consolida un modelo único, inclusivo, abierto a nuevos públicos y con una capacidad de convocatoria que en su primera edición ya superó los 1.200 asistentes. Este año, la FGC redobla su apuesta con una agenda ampliada, dos jornadas de torneo oficial y una jornada de torneo femenino por equipos, un nuevo enfoque experiencial y actividades para todos los perfiles.

Ampliar De izquierda a dcha Yolanda Jarne, Emilio Del Barrio y Patricia Smyth

«La FORTY Golf Cup es una celebración del golf en todos sus valores. Es un deporte saludable, accesible, divertido y con una enorme capacidad para generar vínculos personales y profesionales. Ha sido un trabajo de meses, pensado al detalle para que cada jornada sea una experiencia única», afirma Emilio Del Barrio, presidente de FORTY Group y promotor del evento.

Golf femenino y Forty Lab: deporte, reflexión e inspiración

Entre las novedades para este año destaca el Ladies International Team Trophy, un torneo femenino por equipos con carácter internacional que pone el foco en la visibilidad y el liderazgo de la mujer en el golf amateur. El enfrentamiento entre el combinado español y el equipo europeo representa un paso firme hacia la igualdad en el deporte y busca consolidarse como cita imprescindible del calendario.

Ampliar Clinics de golf FGC 2024

Junto a la competición, el programa incorpora FORTY Lab, un espacio de diálogo y crecimiento personal y profesional que conecta el golf con la actitud vital, la toma de decisiones y la construcción de relaciones.

El 10 de septiembre se celebrarán varias ponencias como la que correrá a cargo de Fabián Villena y Fernando Vega de Seoane, «Actitud positiva inteligente en el golf», centrada en cómo actuar en un campo de golf, y en la vida, sin miedo a errar y con actitud positiva.

El 11 de septiembre a las 12:00 h, tendrá lugar FORTYLAB Business, bajo el título «El golf antes, durante y después del éxito», una conversación moderada por Jorge Armenteros (director de Ryder COPE y voz habitual de Tiempo de Juego), en la que participarán Mar Ruiz de la Torre (vicepresidenta de la Federación Española de Golf), Elena Jiménez (periodista y presentadora de TVE) y Emilio Del Barrio, presidente de FORTY Group. Una mesa abierta que explorará cómo el golf influye en la vida personal y profesional desde distintos sectores de éxito.

Ampliar Directiva de la FGC y la Escuela de golf de Bonalba

12 y 13 de septiembre: torneo oficial

El viernes 12 y sábado 13 de septiembre se celebran las dos jornadas de competición oficial de la II FORTY Golf Cup. Bajo formato fourball por equipos, el torneo refuerza su ambición por consolidarse como uno de los torneos amateur de referencia, tanto por nivel deportivo como por su experiencia global.

Doble Open Day: el golf, en formato fiesta abierta

Si en 2024 el Open Day fue una de las claves del éxito, este año se amplía a dos días: viernes y sábado. El objetivo: superar los más de 1000 asistentes de la pasada edición y abrir el golf a nuevos públicos.

Durante toda la jornada (de 10:00 a 19:00 h), el acceso será libre para el público general con actividades gratuitas como cursos de iniciación, zona de prácticas, charlas, stands de asociaciones, gastronomía y mucho más.

Uno de los puntos fuertes será la pool party en la piscina de Bonalba, con DJs, gastronomía, cócteles, zonas chill out y una experiencia festiva diseñada para todos los públicos.

Golf, salud y economía local

Más allá del ocio, la FORTY Golf Cup sigue impulsando el mensaje del golf como motor de bienestar y riqueza local. La Comunidad Valenciana es ya una de las regiones con mayor

crecimiento en la práctica del golf, y Alicante se perfila como destino estratégico para este segmento turístico, especialmente fuera de temporada alta.

La FGC reúne a jugadores, familias, curiosos, empresarios, medios y marcas. Su crecimiento es evidente: de una jornada en 2024 a una Golf Week en 2025 que conecta deporte, salud, formación y ocio. Y todo con un objetivo claro: acercar el golf a la ciudadanía y convertirlo en un deporte accesible.

El sábado 13 a las 21:00 h, PUNTAPIEDRA acogerá la entrega de premios y la gran fiesta final, clausurando una semana que posiciona a la FGC como cita clave del golf amateur en Levante y escaparate para acercar este deporte a todos los públicos.