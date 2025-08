Dónde es festivo el 15 de agosto de 2025 y qué localidades hacen puente

María Gardó Valencia Martes, 5 de agosto 2025, 11:57 Comenta Compartir

El calendario laboral de este agosto guarda un puente que supone un respiro para los que trabajen este mes. Este 15 de agosto de 2025 cae en viernes, lo que permitirá hacer un puente de tres días a miles de trabajadores y alargar las vacaciones hasta el lunes 18 a otros muchos que se incorporen al trabajo en la segunda quincena del mes.

Tal y como queda recogido en el BOE, el 15 de agosto es un festivo nacional, de carácter no recuperable, por tanto, se celebra en todas las comunidades autónomas. Se trata de uno de los ocho festivos que se celebran en toda España a lo largo del año. Al ser un festivo retribuido y no recuperable en el calendario laboral, este no puede ser cambiado por las comunidades autónomas. Por lo que es festivo en las Islas Baleares, Aragón, Andalucía, Cantabria, Canaias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, País Vasco, Asturias, Murcia, La Rioja y Ceuta y Melilla.

Qué se celebra el 15 de agosto

La Asunción de la Virgen es uno de los festivos más esperados por los españoles durante el verano. Este día, que coincide con el inicio de la segunda quincena de agosto, marca para muchos el comienzo de sus vacaciones. Sin embargo, aquellas personas que trabajen durante la temporada estival también podrán disfrutar de un puente de tres días.

Este día es muy importante para los católicos ya que, según establece la Iglesia católica, durante la misma jornada del año 43 d.C, la Virgen María fue llevada en cuerpo y alma por los ángeles de Dios hasta el cielo, siendo acogida a la gloria celestial y quedando liberada de toda culpa originaria. Además, fue exaltada por el Señor como Reina de los Cielos.

Después de este día festivo, no volverá a haber ninguna fiesta a nivel nacional hasta el próximo mes de octubre, cuando se celebra el Día de la Hispanidad, concretamente, el 12 de octubre de 2025, aunque este año cae en domingo. A estos festivos nacionales también hay que sumarle los autonómicos y locales.