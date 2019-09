Fernando García vuelve a hablar de Alcàsser: «Mi hija no murió en la Romana, murió dos o tres días antes» Iker Jiménez ha entrevistado al padre de una de las niñas en 'Cuarto Milenio' Lunes, 16 septiembre 2019, 00:13

'Cuarto Milenio' ha regresado a Cuatro este domingo con un programa especial sobre el caso Alcàsser. 27 años después del mediático crimen, Iker Jiménez recupera los asesinatos de las tres niñas valencianas tras la docuserie lanzada por Netflix el pasado junio. El programa ha contado con una entrevista en directo con Fernando García, padre de una de las tres víctimas del brutal crimen, que ha hablado abiertamente de sus recuerdos del suceso, y se ha defendido de algunas acusaciones en torno a él.

«Mi hija no murió en la Romana, murió dos o tres días antes...«, ha asegurado el padre de Miriam, que sigue creyendo que la verdad del suceso continúa sin esclarecerse casi tres décadas después y duda de la culpabilidad de Ricart y Anglés, según explicó en el espacio que se emite en Cuatro. »Mi intención no era que la gente me aplaudiera. Mi intención era conseguir justicia por la muerte de mi hija«, ha afirmado.

García se ha defendido de algunas críticas que recibió en su día (relacionadas con la Fundación que creó) y que se han reabierto tras la emisión de la serie de Netflix y ha lanzado nuevas acusaciones. «Me sacaron de España para que aparecieran las niñas«, ha afirmado ante Iker Jiménez.

El programa de Mediaset ha debatido además sobre las visitas que se realizan en la actualidad a la zona donde aparecieron los cuerpos de las niñas y sobre los huesos hallados allí recientemente.