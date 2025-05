El fallo más común de los vehículos en la ITV, según un mecánico: «Poca gente lo sabe y es una falta grave»

Marta Palacios Valencia Lunes, 26 de mayo 2025, 02:17 Comenta Compartir

Pasar la ITV del coche, aunque a menudo se trata de un trámite sencillo, puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para los conductores. Sobre todo si, tras las comprobaciones pertinentes, el vehículo tiene fallos o no cumple con las normativas.

De esto, concretamente, ha querido hablar Pedro Batista, ingeniero y mecánico, a través de sus redes sociales. El experto, conocido en redes sociales como @itvdeltiktok, ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo en el que desvela «un fallo muy común en la ITV sobre los neumáticos» y que, además, «poca gente lo sabe».

«Mirad gente, fallo de neumáticos por el cual te rechazan la ITV», arranca diciendo el experto en su vídeo. En las imágenes, Batista se encuentra junto a un vehículo y, señalando unos detalles de las ruedas, indica: «neumático 205/55 R16 91V, quedaros con la V que es importante. Estamos en el eje delantero neumático izquierdo. Ahora vamos al mismo eje, neumático derecho. Y vemos que las medidas son 205/55 R16, y el código 91W». Es con este detalle cuando el experto advierte: «Ya vemos que no coincide. Este es W y el del lado izquierdo es V, por lo tanto esto es defecto grave«.

«No son el mismo neumático ni coinciden, así que esto es un defecto por el que te rechazan en la ITV y esto es un defecto que la mayoría de clientes no conoce o no entiende. Es decir, no sabía que se podría rechazar por ese caso», añade. «Mucha gente se cree que llevando el neumático bien se puede pasar la ITV», termina.

Temas

ITV