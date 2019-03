Una fallera de Valencia se cuela en el 'Atlas de la Belleza' La popular fotógrafa Mihaela Noroc comparte en su Instagram retratos de las mujeres más bellas de las ciudades que visita y estas Fallas ha añadido el de una valenciana llamada Marta LAS PROVINCIAS Martes, 19 marzo 2019, 15:41

La fotógrafa Mihaela Noroc, de Bucarest, es mundialmente conocida en la red social Instagram por su proyecto artístico, que recoge en el libro 'The Atlas of Beauty', en el que la retratista recopila imágenes de las mujeres más bellas que se encuentra en las ciudades a las que viaja. La artista, de 32 años, recorre el planeta para construir un mapa visual basado en la diversidad de la belleza y en la riqueza étnica y cultural: «Proving that beauty knows no bounds» (demostrando que la belleza no tiene límites), explica ella misma en su red social.

La popular fotógrafa no ha querido dejar pasar la oportunidad de fotografiar la belleza valenciana y ha aprovechado las Fallas para retratar a una hermosa fallera, Marta -según ha indicado en el post la artista-, añadiendo Valencia a su particular lista estética. Moroc ha subido la instantánea a su perfil de Instagram (@the.atlas.of.beauty), donde en apenas unas horas ya ha logrado acumular más de 30.000 'me gusta' y multitud de comentarios alabando la imagen y la fiesta valenciana.

La propia artista ha puesto en alza las Fallas, que ha definido como «uno de los festivales más intensos» en la que ha estado. Noroc, que se ha referido a la celebración fallera como una «espectacular tradición», ha asegurado en su publicación que seguirá compartiendo más información sobre su paso por Valencia a sus seguidores.