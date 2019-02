Fallece una niña de tres años a la que su madre abandonó una semana para irse de fiesta La menor fallecida, Kristina, junto a su madre. / EAST21WEST La abuela de la menor la encontró sola, sin comida ni bebida, aunque su hija le aseguraba a diario a través de redes sociales que las dos estaban «bien» LAS PROVINCIAS Lunes, 25 febrero 2019, 10:44

Una menor de tres años ha fallecido en Rusia tras pasar una semana entera sin comida ni bebida, abandonada por su madre para irse de fiesta. La mujer, María Plenkina, de 21 años, se había ido siete días con amigos y había optado por dejar a la pequeña Kristina sola en su casa, en la ciudad de Kirov.

La niña, que cumplía años esa misma semana, fue encontrada por su propia abuela (de 47 años) cuando le llevaba a la menor su regalo, según informa el medio The Sun. La mujer descubrió el cuerpo de Kristina y llamó inmediatamente a la ambulancia y la policía, que no pudieron hacer nada por reanimar a la menor, que ya había fallecido.

Al parecer la abuela no sabía que la madre no se encontraba con la pequeña. La mujer aseguró que había estado en contacto a diario con María a través de las redes sociales y que le había asegurado que tanto ella como su hija estaban «bien». Mientras la realidad era bien distinta: según la investigación, Plenkina había dejado a Kristina encerrada y le había cortado el suministro de agua para que la menor no pudiese beber.

La joven ya ha sido detenida y se le acusa de asesinato a una menor con «extrema crueldad». Plenkina llegó a confesar durante su declaración que había abandonado a su hija sola en casa, aunque un portavoz de la investigación detalla que la acusada «ni siquiera llora y no muestra arrepentimiento. Solo cuenta a sangre fría que se fue, cortó el agua, y dejó a la niña son comida ni agua».