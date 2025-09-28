Fallece de forma repentina la directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido Elena Villagrasa, geóloga y conservacionista, muere a los 60 años de edad

La directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Elena Villagrasa Ferrer, ha fallecido de forma repentina este viernes en la localidad altoaragonesa de Escalona (Huesca), según ha hecho público el espacio natural protegido a través de sus redes sociales.

«Hoy nos levantamos tratando de asumir una noticia que jamás hubiéramos querido compartir. Con profunda tristeza, comunicamos el fallecimiento repentino de nuestra directora, Elena Villagrasa Ferrer, ocurrido ayer viernes 26 de septiembre en la localidad de Escalona», comienza el comunicado la dirección del Parque.

Los compañeros de Elena, geóloga y conservacionista de 60 años, transmiten su más sincero pésame a su familia y seres queridos, a quienes envían un fortísimo abrazo: «Elena deja un vacío inmenso en nuestro Parque Nacional, al que dedicó gran parte de sus años de trabajo, esfuerzo y pasión. También en su querido Bujaraloz, que en 2024 la homenajeó nombrándola pregonera de honor en sus fiestas patronales», recuerdan.

En la nota de despedida agradecen a su directora todos los momentos que compartidos y el haberles trasmitido «tu pasión, compromiso y admiración por estas montañas y valles pirenaicas, que tanto has amado y defendido».

«Puedes estar segura de que seguiremos tu ejemplo, para que este Parque Nacional continúe siendo un espacio protector, de encuentro y de unión». Villagrasa dirigía el Parque Nacional desde 2020.

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón han lamentado profundamente el fallecimiento de Villagrasa, de la que han destacado «su compromiso con la conservación del Pirineo y su dedicación ejemplar al servicio público, que dejan una huella imborrable en uno de los espacios naturales más emblemáticos de Aragón y de España».

El PSOE Aragón también ha expresado sus condolencias por la muerte de Elena Villagrasa: «Nuestro pésame a su familia y amigos y todo nuestro cariño en estos difíciles momentos», han compartido en su cuenta de la red social X.

El funeral tendrá lugar este mismo sábado por la tarde a las 17.00 en su localidad natal, Bujaraloz (Zaragoza).

