Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Silencio, aplausos y lágrimas por las víctimas de la dana
Una de las imágenes que dejó la sequía en el sur de España el año pasado. EFE

La factura anual de la inacción frente al cambio climático: 500.000 muertos por calor y 2,5 millones por contaminación

The Lancet, la revista de referencia en materia de salud, lanza su noveno informe sobre los efectos del calentamiento global en la población mundial

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:55

Comenta

Más de medio millón de muertes causadas por el calor y alrededor de 2,5 millones por los efectos de la contaminación atmosférica cada año. ... Estas son dos de los datos más alarmantes que arroja hoy The Lancet, la revista de referencia en materia de salud, que analiza desde hace casi una década los efectos del cambio climático en la salud de la población mundial en estudios anuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La traición de Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones y Valencia ve peligrar 115 millones de euros
  2. 2 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años
  3. 3

    Así fue el día que nos partió el corazón
  4. 4 Se apunta a una cadena de gimnasios de Valencia con una identidad falsa para desvalijar las taquillas
  5. 5

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  6. 6 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  7. 7 Abascal, Ayuso o Felipe González, ausencias destacadas en el funeral de Estado en Valencia
  8. 8

    Una jefa de Emergencias revela que el Gobierno le contactó a las 18.35 para decirle que era «propicio» un Es Alert
  9. 9 Arrestado en Patraix con casi 25 kilos de coca, 70.000 &euro; y armas de fuego
  10. 10

    Funeral de Estado en Valencia en medio de la tensión política

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La factura anual de la inacción frente al cambio climático: 500.000 muertos por calor y 2,5 millones por contaminación

La factura anual de la inacción frente al cambio climático: 500.000 muertos por calor y 2,5 millones por contaminación