Europa retrasa la votación sobre 'Chat Control': la polémica propuesta que vigilará las conversaciones en los móviles

No es la primera vez que una normativa se vuelve en contra de los legisladores y, sobre todo, su intención de defender una causa justa ... provoca todo lo contrario y afecta a dos de los principios más básicos sobre los que se asienta la Unión Europea: libertad y privacidad. Este martes, tras varios intentos, el Consejo de Europa tenía previsto votar una normativa para establecer controles para prevenir y combatir el abuso sexual a menores. Este es el fundamento sobre el que primero lo intentaron Hungría, Suecia y ahora ha sido Dinamarca. Sin embargo, es matar moscas a cañonazos, critican decenas de organizaciones civiles y deja a este organismo totalmente divivido.

Chat Control, como así se ha bautizado esta propuesta popularmente, ya fue propuesto en 2022 y quedó en saco roto. Este año, la presidencia danesa en el Consejo de la UE la ha retomado y supone en la práctica monitorizar todos y cada uno de los mensajes que se envíen en territorio europeo. «La propuesta creará capacidades sin precedentes para la vigilancia, el control y la censura, y conlleva un riesgo inherente de desviación de funciones y abuso por parte de regímenes menos democráticos», denunciaron a mediados de septiembre más de 600 académicos de 34 países.

El reglamento CSAM por sus siglas en inglés impone la obligación a los proveedores de servicios de mensajería encriptada como Whatsapp o Signal entre otras que no se manden contenidos pedófilos a través de sus plataformas. Para evitar la comisión de este delito, estas compañías tendrán que escanear las comunicaciones en busca de ese material. «Esta propuesta socava por completo las protecciones de seguridad y privacidad que son esenciales para proteger a la sociedad digital», advierten las organizaciones de la sociedad civil en la misiva enviada a los dirigentes comunitarios.

Según la redacción del texto comunitario, estas firmas tendrán un repositorio de este tipo de contenidos identificados como tal y mediante un algoritmo verán si están marcados. La propuesta del reglamento se circunscribe a imágnes y webs, aunque en versiones previas se incluían «archivos de texto y audio». Sin embargo, aseguran que «no es factible realizar la detección de CSAM conocido y nuevo para cientos de millones de usuarios con un nivel aceptable de precisión», advierten. «El cambio de dos píxeles superaría ese control», apostillan.

Revisión antes de enviar

La propuesta que está sobre la mesa señala que «la revisión se ha de hacer antes de encriptar las comunicaciones», esto supone que se ha de realizar antes de que se mande del dispositivo A al B. Esto choca frontalmente con la definición de un sistema de encriptación, ya que solo el emisor y el receptor del contenido tienen acceso al mismo, por lo que si hay un tercero que lo supervisa ya no hay encriptación.

Esa vía de acceso pone fin a la confidencialidad de las comunicaciones privadas, ya que el sistema podría modificarse con facilidad para emitir alertas no solo ante el intercambio de material CSAM, sino también por cualquier otro tipo de contenido, como memes de carácter político.

Obligar a que todas las comunicaciones sean accesibles en algún punto del proceso genera una nueva vulnerabilidad que los ciberdelincuentes podrían aprovechar para infiltrarse en los mensajes.

Según advierten los expertos, «las implicaciones de esta propuesta contradicen de forma clara los principios esenciales del cifrado de extremo a extremo y reducen la seguridad que este proporciona». Además, añaden que «su debilitamiento pone en riesgo el derecho fundamental a la privacidad y puede afectar seriamente a la integridad de los procesos democráticos y a la seguridad nacional, al comprometer las comunicaciones digitales confidenciales».

La propuesta iba a ser debatida este martes, pero Alemania que a última hora se pasó al bloque del 'no' bloqueó la votación. De momento, Bélgica e Italia mantienen una posición indecisa. España respalda el contenido junto con 11 estados más. Austria, Bélgica, Finlandia, Estonia, Países Bajos y República Checa han expresado su oposición frontal.