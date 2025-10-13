Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Europa retrasa la votación sobre 'Chat Control': la polémica propuesta que vigilará las conversaciones en los móviles

La regulación obliga a revisar mensajes privados para combatir la pedofilia

José A. González

José A. González

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:55

No es la primera vez que una normativa se vuelve en contra de los legisladores y, sobre todo, su intención de defender una causa justa ... provoca todo lo contrario y afecta a dos de los principios más básicos sobre los que se asienta la Unión Europea: libertad y privacidad. Este martes, tras varios intentos, el Consejo de Europa tenía previsto votar una normativa para establecer controles para prevenir y combatir el abuso sexual a menores. Este es el fundamento sobre el que primero lo intentaron Hungría, Suecia y ahora ha sido Dinamarca. Sin embargo, es matar moscas a cañonazos, critican decenas de organizaciones civiles y deja a este organismo totalmente divivido.

