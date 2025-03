Un estudio desvela el simple gesto en la ducha que puede servir para detectar el alzhéimer de forma temprana

D. Merino Martes, 25 de marzo 2025, 01:30 Comenta Compartir

El director de la Fundación Pasqual Maragall, Arcadi Navarro, recalcó hace unos días que las demencias tienen un «largo periodo silencioso» de entre diez y 15 años antes de presentar síntomas, cuando «ya es muy tarde», razón por la que subrayó la importancia de detectar el alzhéimer antes de la aparición de signos como la pérdida de memoria.

Precisamente Maragall recordó que ya existen biomarcadores en sangre «muy baratos» para conocer el riesgo de una persona para sufrir esta enfermedad, aunque cree que no tiene sentido incluirlos en el SNS hasta que no aparezca un tratamiento. No obstante, aseveró que ya están desarrollándose fármacos que podrían frenar el desarrollo del alzhéimer y que incluso se están probando como fármacos preventivos, algo «extremadamente esperanzador».

Mientras tanto, lo único que queda es intentar detectar la enfermedad de forma temprana. Es muy importante conocer los primeros síntomas y qué hábitos se pueden tomar en el día a día para evitar que en el futuro podamos vernos afectados.

Más allá de los síntomas comunes del alzhéimer, existen algunos que, aunque a prori no se relacionan con la enfermedad, y que pueden ayudar a detectarla con bastante antelación. Algo que precisamente han anunciado expertos de la Universidad de Chicago, quienes han descubierto una forma muy curiosa y en un lugar inesperado de identificar esta enfermedad.

Y es que estos científicos se dieron cuenta que una de las características habituales de las personas que padecen alzhéimer es la pérdida del olfato junto al deterioro de la memoria. Por ello,

En su investigación, los científicos descubrieron que una de las características clave del Alzheimer es la pérdida del sentido del olfato, que suele ir acompañada de deterioro de la memoria. De esta forma, los investigadores llegaron a la conclusión de que el reconocimiento de olores podría estar más relacionado de lo que se creía.

En este sentido, un lugar que podría servir para comprobar, dentro de que no es concluyente, un síntoma temprano de la enfermedad sería en la ducha con el ejercicio de reconocer el olor característico del gel que utilizamos a diario.

El estudio 'Rapid olfactory decline during aging predicts dementia and GMV loss in AD brain regions', publicado en la 'National Library of Medicine', llega a unas conclusiones que podrían servir para desarrollar pruebas relacionadas con el olfato que ayuden a la detección temprana de esta enfermedad.

Rachel Pacyna, una de las autoras del estudio, asegura que «si pudiéramos identificar a las personas de 40, 50 y 60 años que tienen mayor riesgo desde el principio, podríamos tener suficiente información para inscribirlas en ensayos clínicos y desarrollar mejores medicamentos».

