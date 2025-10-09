Esperanza frente al cáncer y acompañamiento

Extras Jueves, 9 de octubre 2025, 23:53 Compartir

En Ontinyent, una localidad de la Vall d'Albaida donde las relaciones humanas siguen teniendo el valor de lo cercano, nació en 2014 la asociación Ànima con un propósito tan sencillo como esencial: acompañar a las personas que atraviesan un proceso de cáncer. Desde entonces, esta entidad sin ánimo de lucro se ha convertido en un referente de atención integral, ofreciendo apoyo emocional, social y terapéutico a pacientes y familiares. Lo hacen desde la empatía, con un equipo multidisciplinar que trabaja codo con codo para que nadie se sienta solo frente a la enfermedad.

Su compromiso se traduce en cifras: más de 1.800 personas han recibido atención por parte de la asociación, gracias a un modelo de acompañamiento que combina la profesionalidad de psicólogos, terapeutas y sanitarios con la entrega del voluntariado. Como explica el equipo de Ànima, el objetivo es «acompañar en todos los aspectos que necesitan cuidar mientras se curan».

Entre los proyectos que impulsan destaca el programa 'Acompañamiento personalizado e integral antes, durante y después del cáncer. ¡Queda tanto por vivir!', dirigido especialmente a mujeres que atraviesan un proceso oncológico, supervivientes y cuidadoras. Gracias al impulso de la Fundación 'la Caixa' a través de las Convocatorias de Proyectos Sociales, el programa ha podido ampliar sus recursos humanos y su alcance, llegando a un 30% más de personas. Esta alianza ha permitido reforzar la atención psicológica y los grupos de apoyo, esenciales para sostener emocionalmente a quienes enfrentan la enfermedad.

El itinerario de ayuda de Ànima combina la atención individualizada con actividades grupales que buscan la recuperación del bienestar físico y emocional: biodanza, meditación, pilates terapéutico o talleres de manualidades que se convierten en espacios de desahogo y convivencia. También organizan encuentros como la Matinal familiar del Día Internacional del Cáncer de Mama o las jornadas de Oncología Integrativa, donde profesionales de la salud comparten conocimiento y esperanza.

En octubre, la asociación celebrará varias actividades solidarias, entre ellas la proyección del documental 'Voces en el hielo', el concierto benéfico 'Barbària Solidària' y la tradicional 'Marcha del Día Internacional del Cáncer de Mama', que convierte las calles de Ontinyent en un abrazo colectivo.

Mirando al futuro, Ànima prepara el proyecto 'Tejiendo redes', una iniciativa de sensibilización dirigida a alumnos y profesores de secundaria para aprender a relacionarse con personas enfermas de cáncer desde la empatía y el respeto. Porque el acompañamiento, como la vida misma, también se aprende.