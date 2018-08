«En España aún nos ven como a perroflautas»

Jesús Gallardo (Aranjuez, 57 años) cambió la «rutina de los hoteles» por una caravana en 2010. Desde entonces ha recorrido toda Europa, desde Valdemoros hasta la misma frontera de Rusia, a razón de 40.000 kilómetros al año. Docente tecnológico en un centro de la comunidad de Madrid y presidente de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA), prepara la publicación, el próximo 12 de octubre, del primer manual de 'Legislación de autocaravanas'. Quiere poner un poco de orden y concierto en la jungla anacrónica que, dice, es España.

- ¡El autocaravanismo está de moda!

- Claro. Es que hay muchas familias que no se pueden permitir una semana de hotel. Además, ¿cuántas comunidades se pueden recorrer en autobús?, ¿cuánto le saldría visitar dos o tres países en la misma escapada?

- ¿Qué le enamoró de los amaneceres con vistas a otras autocaravanas en una isla de hormigón?

- A usted le pueden explicar a qué sabe un kiwi, pero, si no lo prueba, es como si nada. Es la sensación de libertad plena.

- Con lo ligero que es un 'trolly', todo el día con la casa a cuestas.

- Tienes más comodidades que en tu casa. Todo está a mano. Y no hay que hacer colas, coger taxis, pasar horas muertas en el aeropuerto... Tú repostas y adelante.

- Ese servicio de habitaciones, ese buffet libre...

- Los autocaravanistas comemos y cenamos cuatro días a la semana de restaurante. En la autocaravana hacemos el piscolabis.

- ¿Qué me dice de esas toallas limpias cuando uno regresa de la playa?

- Hacemos bolsas de 15 kilos de ropa y por 2,5 euros la lavas y secas en cualquier lavandería.

- Y toda la vida condenados a viajar así para amortizar la millonaria inversión.

- Condena es comprarte un piso, no poder pagarlo en vida, que lo tengan que rematar tus nietos para adquirirlo en propiedad y, al final, que acaben pagando en derechos de sucesión más de lo que van a recibir. Una vivienda de 300.000 euros no se amortiza nunca. Una autocaravana de 60.000, en cinco años.

- Ya, pero cada dos por tres hay que aparcarla. ¿Y a que eso es el maldito infierno?

- En cualquier país menos España, no hay problema. Aquí vamos con sesenta años de retraso. Te ven llegar y creen que vienen unos perroflautas con la sartén colgando de un clavo y una cadena con candado en la puerta. No tienen ni idea de que tu autocaravana vale más que su propiedad de ladrillo. Hoy salen de fábrica preparadas como un barco. Wifi, GPS, sistema centralizado...

El sector Usuarios. En Europa hay 1,2 millones de autocaravanistas; en España, 44.000. En 2017 se matricularon 4.200 nuevos vehículos. Áreas de servicio. Hay poco más de 600 repartidas por todo el país. Aragón, Galicia y Extremadura son las comunidades con más zonas. Asociacionismo. Hay 27 agrupaciones en España, «lo que evidencia la desunión del sector». La Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA) aglutina a 1.500. La mayoría, canarios, vascos y gallegos.

- ¿Se sienten turistas de tercera regional?

- No nos sentimos turistas porque no nos dejan hacer turismo. Muchos ayuntamientos se dedican a hacer ordenanzas prohibiendo que estacionemos dentro de la ciudad. Así que, o te quedas y te sancionan, o te vas renegado, como un expulsado.

- ¿Qué piden?

- Que la Federación Española de Municipios se moje y propicie un consenso a este respecto.

200 euros en las bermudas

- Entretanto, usted se ha puesto a hacer el libro del buen autocaravanista.

- Me he puesto a recoger lo que tenemos, no lo que creemos que tenemos; cómo hay que comportarse y cómo no; qué han dicho los jueces; qué derechos tenemos y qué obligaciones, que a menudo se nos olvidan.

- ¡Autocrítica! Cuente.

- Hay quien va al mar y aparca infringiendo la Ley de Costas. O quienes van a una ría o a zonas protegidas y sacan las sillas y el toldo como si el terreno fuera suyo y, ellos, una tribu de indios. Eso no se puede permitir. Solo se puede acampar, apunte, en campings.

- Pero ustedes los detestan.

- No tienen infraestructuras adecuadas, sus tarifas son elevadísimas y no son lo nuestro.

- Entonces, ¿dónde acampa?

- Yo jamás acampo. Yo estaciono.

- Que yo me aclare. ¿Los autocaravanistas son mayormente nuevos ricos, viajeros inadaptados, pijos camuflados o, simplemente, unos tipos huraños?

- Claro que hay pijos. Los perroflautas han pasado a la historia. Mucha gente ignora que cuando un tipo baja de la autocaravana con sus chanclas y una camiseta que dice 'Quiero ser libre', en el bolsillo de sus bermudas lleva 200 euros. El drama es que el desconocimiento afecta también a los organismos.

- ¿Qué les urge?

- Un asociacionismo fuerte y unido, y áreas de servicio y acogida, que no son más que una explanada con una toma de agua, un desagüe para aguas grises y otro para negras. A diferencia de los bañistas que usan las duchas de las playas, y que van con la tortilla debajo de la sombrilla, nosotros compensamos ese gasto haciendo la compra, tomando una cerveza o comiendo en un restaurante del pueblo.

- Ese amanecer que lo compensa todo, ¿dónde está?

- En Innsbruck, Austria. Me iría mañana mismo a vivir allí.