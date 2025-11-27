Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz repunta este viernes con la nueva tarifa: las horas prohibitivas para utilizar los electrodomésticos
La desertificación afecta a más de 200.000 kilómetros cuadrados en España. R. C.

España se desertifica: ya alcanza al 40% del territorio

Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Canarias, entre las comunidades más afectadas

J. A. G.

J. A. G.

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:42

Comenta

La desertificación se extiende a lo largo de 206.203 kilómetros cuadrados, el 40% del conjunto del territorio nacional, como recoge el primer Atlas de ... la desertificación de España que se ha presentado este jueves en la Universidad de Alicante (UA). El proyecto, coordinado por los investigadores Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UA, y Jaime Martínez Valderrama, científico de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, ha desarrollado mapas que indican, además, una degradación en el 43,35% del suelo. Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Canarias son las comunidades autónomas más afectadas por este escenario de altas temperaturas, escasos recursos hídricos (no sólo por la falta de lluvias, también por la sobreexplotación de los acuíferos), que conduce a la pérdida de suelo útil para la biodiversidad y la agricultura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  5. 5 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  6. 6 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  9. 9 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio
  10. 10 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias España se desertifica: ya alcanza al 40% del territorio

España se desertifica: ya alcanza al 40% del territorio