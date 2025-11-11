Los escolares que usan el móvil en la cama duplican el consumo de porno y el contacto con pederastas Uno de cada tres adolescentes españoles sufre todos los meses actos de violencia digital (control, amenazas, venganzas) a manos de su pareja

Alfonso Torices Madrid Martes, 11 de noviembre 2025, 13:24

Los adolescentes españoles que utilizan habitualmente el móvil en la cama son quienes más peligros corren en el mundo digital debido al uso sin control adulto de internet y las redes sociales. Es un clarísimo comportamiento de riesgo. Consumen el doble de pornografía que el resto de sus compañeros y los pederastas contactan con ellos dos veces más que con los demás chicos.

Este es uno de los muchos datos preocupantes que desvela el mayor estudio realizado en un país sobre el impacto de las tecnologías digitales en la infancia y adolescencia, que Unicef España, la Universidad de Santiago, Red.es y los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática han elaborado con las respuestas de más de 93.000 chicos españoles de 10 a 20 años de 446 colegios e institutos de todas las autonomías del país, alumnos desde quinto y sexto de primaria hasta bachillerato y FP.

El 20% de los chicos que apuestan o ven pornografía a través del móvil están en puertas de sufrir una adicción

El trabajo empieza por constatar una hiperconexión generalizada y precoz de los menores españoles a las redes sociales y los videojuegos, con escaso acompañamiento y control de los adultos, de la que se deriva una larga lista de situaciones de riesgo. El 92,5% tiene cuentas en redes sociales (pese a carecer la mayoría de edad para ello), 'smartphone' propio desde antes de los 11 años y un 20% navega más de cinco horas todos los fines de semana y buena parte de los días de colegio.

Casi seis de cada diez niños y adolescentes confiesan que hablan con desconocidos en las redes -el 14% ha llegado a quedar físicamente con ellos-, uno de cada diez sufre presiones para que envíe vídeos o fotos de carácter sexual, un 25% recibe mensajes sexuales y el 30% ha consumido pornografía.

Pero todos estos riesgos y violencias se ven multiplicados cuando la falta de normas y límites en el uso de la tecnología y el mal ejemplo de los adultos se convierten en habituales. Los chicos a los que sus padres no les ponen pegas para usar el móvil en la privacidad nocturna de su habitación, a veces hasta la madrugada, son los más expuestos. Y no son una minoría, lo hacen el 47%. El resultado es el doble de chicos que confiesan un uso problemático de las redes sociales que entre quienes se van a dormir sin móvil o tableta, el doble de víctimas de 'sexting', de 'sextorsión', de contactos y quedadas con desconocidos, de receptores de propuestas de pederastas o de consumidores de pornografía. Los menores expuestos a peligros se disparan igualmente, aunque en una proporción algo más baja, entre los chicos que sus padres usan habitualmente el móvil en las comidas familiares.

Otro de los efectos más preocupantes del mal uso de estas tecnologías entre los adolescentes españoles es que un tercio de ellos relata que todos los meses sufren episodios de violencia digital a manos de su novio o novia, con tres puntos más de ataques sobre las chicas. Se trata sobre todo de violencia de género de control (fiscalizar amistades en redes sociales, vigilar sus pasos o revisar su teléfono), pero también hay chantajes, amenazas y venganzas (difundir información privada o íntima, amenazas físicas o crear perfiles falsos para hacer daño).

El estudio detecta un abundante uso problemático de redes sociales, de porno y de apuestas 'online', que es como mínimo la fase previa a sufrir adicciones sin sustancia. El uso problemático de las redes se detecta en casi un 6% de usuarios (un 8% en bachillerato) y se duplica entre las chicas. Pero el riesgo se dispara entre los usuarios de pornografía y de apuestas 'online', con uno de cada cinco chicos con síntomas de uso problemático. En ambos casos los varones, y sobre todo los de secundaria superior, duplican a las chicas en su usos abusivos. De nuevo la falta de controles permite que accedan a contenidos digitales que por edad la mayoría tiene vedados por ley. El primer acceso al porno es sobre los once años y medio y el 11% de los menores ha apostado (pese a ser ilegal). El 15% gasta más de 30 euros al mes y a ocho de cada diez no le pidieron el DNI para hacerlo.

Ansiedad y acoso

Los efectos de estos usos problemáticos son graves. En general más casos de ansiedad, de acoso y ciberacoso, de control de pareja y de violencia sexual. En el caso de las apuestas, también mayor porcentaje de ideación suicida. El estudio determina que uno de cada cuatro niños y adolescentes dicen haber sufrido en alguna ocasión acoso escolar y uno de cada diez ciberacoso, con especial incidencia de la modalidad presencial durante la ESO.

Los niños participantes en el estudio reclaman una mayor educación digital y afectivo-emocional, que los adultos les acompañen más en este proceso y que tanto en casa como en la escuela se hable más de salud mental y de relaciones. Los expertos alertan de que el entorno digital aún no es seguro y reclaman garantizar los derechos de la infancia 'online', equiparar la violencia digital a la física a efectos de protección y respuesta, regular el uso de móviles en los centros educativos y promover una respuesta conjunta – con una estrategia nacional específica – de instituciones, familias, escuelas y sector privado.

Las chicas, doble de malestar emocional y de conducta suicida El macroestudio liderado por Unicef aprovecha las entrevistas a más de 93.000 escolares para testar uno de los asuntos que más preocupan desde el 'shock' pandémico, el aumento de los problemas de salud mental de niños y adolescentes. Sus conclusiones constatan el problema, con un 14% de menores que asegura padecer malestar emocional y con el doble de incidencia de estos trastornos entre las chicas (18,7% frente a 9,3%), especialmente entre las adolescentes y jóvenes de bachillerato y FP. Un 13% de los consultados describen síntomas de ansiedad y una proporción igual de depresión. Se detecta que un 7,4% de los menores presenta un riesgo elevado de conducta suicida, con el doble de prevalencia de nuevo entre las chicas (10% frente a 4,3%). Un 20,7% de este grupo de riesgo tiene ideaciones autolíticas y un 6,5% incluso lo ha intentado.