Equipo Juana Crespo: Ciencia e innovación al servicio de la vida

El deseo de tener hijos es un sentimiento humano profundo y universal, pero para innumerables personas, cada vez más, se torna en una experiencia desconocida plagada de obstáculos e incluso de dolor.

En el complejo campo de la medicina reproductiva, donde un embarazo a menudo pende de un delicado equilibrio entre ciencia y naturaleza, un equipo de especialistas brilla con fuerza como sinónimo de experiencia, innovación y dedicación incansable: Equipo Juana Crespo.

Un equipo de más de 130 profesionales dispuestos a redefinir los estándares de la FIV y las tecnologías de reproducción asistida, combinando a la perfección la experiencia médica con los tratamientos más innovadores para ofrecer resultados a las personas y parejas que por primera vez o tras muchos fracasos en otros centros enfrentan la infertilidad.

El liderazgo visionario de la Dra. Crespo, junto con el compromiso continuo de su equipo con la investigación y la conducta ética, ha llevado a la clínica a la vanguardia de la medicina reproductiva, anunciando nuevas vías de posibilidades y avances en la atención al paciente.

«En Equipo Juana Crespo, la innovación y la investigación son piedras angulares fundamentales de nuestra filosofía», afirma la Dra. Crespo, subrayando la constante dedicación de la clínica al avance del campo de la medicina reproductiva. Desde los últimos avances en medicina reproductiva regenerativa hasta técnicas quirúrgicas revolucionarias, el compromiso de la clínica con la innovación no conoce límites.

Pioneros en nuevos caminos de medicina reproductiva

«En los últimos 40 años, la reproducción asistida ha evolucionado enormemente», comenta la doctora a la vez que reflexiona sobre los cambios tan transformadores que han conseguido aumentar considerablemente las opciones reproductivas de las mujeres, especialmente en aquellas con muy mal pronóstico reproductivo por edad o por motivos médicos. Desde las mejoras en las técnicas de laboratorio hasta cirugías muy especializadas, el panorama de la medicina reproductiva ha experimentado una profunda transformación, ofreciendo nuevas esperanzas y posibilidades a pacientes de todo el mundo.

A pesar de los extraordinarios avances, siguen existiendo retos, y la infertilidad relacionada con la edad se ha convertido en una preocupación importante. «Sin duda, el retraso de la maternidad y por tanto el envejecimiento reproductivo es el mayor reto», reconoce el Dra. Crespo, quien destaca el enfoque multifacético de la clínica para abordar este complejo problema. Centrándose en mejorar la calidad ovárica, aplicando protocolos de estimulación personalizados y desarrollando innovadores sistemas de cultivo en laboratorio, la clínica trabaja sin descanso para superar las barreras que plantea la edad y maximizar las posibilidades de éxito de las pacientes mayores de 40 años que desean ser madres con sus propios óvulos.

Una de las contribuciones más significativas de esta clínica ha sido el desarrollo del procedimiento Revitalize, una técnica innovadora basada en la medicina regenerativa, que impacta en la funcionalidad de ovarios y útero, mejorando considerablemente la calidad ovárica y la implantación embrionaria. Mediante una combinación de experiencia quirúrgica, terapia celular con PRGF (Plasma Rico en Factores de Crecimiento) y tecnología de vanguardia, este equipo ha logrado un éxito notable en la mejora de la calidad de los óvulos en mujeres a partir de 40 años o con menopausia precoz, y el aumento de las posibilidades de embarazo en pacientes con endometrios refractarios, síndrome de Asherman o adenomiosis.

Empoderamiento a través de la atención personalizada

En Equipo Juana Crespo, la atención al paciente va más allá de los servicios convencionales, imprimiendo una filosofía basada en la personalización absoluta y los últimos avances médicos que involucra a todos y cada uno de los miembros de la plantilla. «Toda nuestra filosofía gira en torno al diseño de tratamientos a medida, como si fuéramos modistos de alta costura», afirma, haciendo hincapié en el compromiso de la clínica de adaptar las opciones de tratamiento para responder a las necesidades únicas de cada persona.

Sus protocolos personalizados, su profundo conocimiento de la dinámica uterina y sus altos estándares garantizan que cada paciente reciba el más alto nivel de atención y el mejor tratamiento en la clínica.

«La base principal de esta clínica es la ética con los pacientes», afirma, haciendo hincapié en la dedicación de la clínica a anteponer la salud y la seguridad de los pacientes a las consideraciones económicas. Y es que, en un panorama en el que la mayoría de los servicios médicos, incluida la especialidad de reproducción asistida, se concentra en manos de grupos inversores de capital, Equipo Juana Crespo se mantiene como un centro independiente en el que las decisiones son tomadas bajo un prisma médico y no de rentabilidad financiera.

Mirando hacia el futuro

Al mirar hacia el futuro, las aspiraciones de este equipo son claras: seguir avanzando y ampliando los límites de lo posible en materia de reproducción humana y garantizar que cada paciente tenga a su alcance el mejor y más novedoso tratamiento para su caso particular.

Aprovechando la tecnología para el futuro de la medicina reproductiva y con el continuo avance tecnológico, el equipo de embriólogos de este centro de alto nivel, ha desarrollado varios estudios basados en la IA y en sus modelos predictivos que han sido seleccionados como comunicación oral en los principales congresos internacionales de su campo.

«Nuestra aspiración es lograr embarazos saludables y evolutivos en mujeres mayores de 40 años con sus propios óvulos», afirma Juana Crespo, describiendo su visión de futuro. «La inteligencia artificial supondrá un gran avance como herramienta de apoyo», afirma, destacando su potencial para mejorar la selección de embriones y optimizar los resultados clínicos. Sin embargo, también enfatiza la importancia crucial de la inteligencia y la creatividad humanas para atender las necesidades específicas de cada paciente, especialmente aquellas que no se ajustan a los protocolos estándar de fertilidad.