El épico zasca de la NASA a una influencer que afirma que irá al espacio

Marta Palacios Valencia Lunes, 30 de junio 2025, 00:54 Comenta Compartir

La NASA se ha visto obligada a desmentir un 'bulo' que circulaba por redes sociales y que tenía a la influencer Laysa Peixoto como protagonista. Todo comenzó el pasado 5 de junio, cuando la brasileña publicó en su cuenta de Instagram, junto a un carrusel de fotografías, un texto en el que desvelaba emocionada: «¡Voy al espacio!». A partir de ese momento, se han desencadenado las reacciones.

La revelación de Peixoto ha dado la vuelta al mundo tanto que ha hecho que la propia Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio salga al paso (algo que no suele ocurrir muy a menudo) para negar tales afirmaciones. Así lo recoge el Daily Mail, que se ha hecho eco de la polémica.

«Aún no lo he asimilado del todo, pero siento una inmensa gratitud por todo el viaje que he hecho hasta ahora y por todos los que han sido y son parte de él»,ha escrito Peixoto en la publicación, que acompaña con una foto de ella tomada con una camiseta de la NASA con el horizonte de la ciudad de Nueva York de fondo. «Me seleccionaron para convertirme en astronauta de carrera, trabajando en vuelos espaciales tripulados a estaciones espaciales privadas y para futuras misiones tripuladas a la Luna y Marte», ha dicho Peixoto, que ha agregado que es «oficialmente una astronauta de la clase de 2025».

Según Peixoto, «seré parte del vuelo inaugural de Titans Space, comandado por el veterano astronauta NASA Bill McArthur».

«Es una gran alegría representar a Brasil como astronauta en una era tan decisiva de la exploración espacial, que cambiará la historia de la humanidad para siempre», ha continuado. «Es un honor llevar la bandera brasileña conmigo como la primera mujer brasileña en cruzar esta frontera».

La respuesta de la NASA

Sin embargo, la respuesta de la NASA a sus palabras no se ha hecho esperar. La recoge el diario Daily Mail: «Si bien generalmente no hacemos comentarios sobre el personal, este individuo no es un empleado de la NASA, un investigador principal o un candidato a astronauta», han dicho antes de aclarar que Peixoto estaba involucrada en «un taller para estudiantes» que «no es una pasantía o un trabajo en la NASA».

Temas

NASA