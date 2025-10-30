Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Departamento de atención al cliente de una empresa R.H.

Las empresas tendrán que atender las llamadas de clientes en un máximo de tres minutos

La mayoría del Congreso respalda la ley que exige que las reclamaciones se resuelvan en un tope de 15 días y que limitará los trámites con robots

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:21

El pleno del Congreso de los Diputados aprobará en pocos días la ley que va a revolucionar los servicios de atención al cliente porque, entre ... otras cosas, acabará con las esperas eternas al teléfono y los cortes a las llamadas de los ciudadanos. Las empresas tendrán que atender al comunicante que pide información o plantea una reclamación en un máximo de tres minutos.

