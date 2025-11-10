Las yemas de Santa Teresa se suben al fenómeno Rosalía

A las monjas de Santa Teresa de Ávila les ha venido Rosalía a ver. Las religiosas, o mejor dicho una empresa que vende las yemas con su nombre ... , ha decidido aprovechar el espectacular tirón comercial de la artista catalana y de su último álbum 'Lux' para hacer marketing. La firma que comercializa las famosas yemas de Santa Teresa ha estado al quite y ha diseñado un estuche 'gourmet' de edición limitada al que han denominado 'Yemas de lux' y que se presenta bajo el logotipo del hábito de una monja que recuerda a la portada del disco de Rosalía y con la denominación 'Sauvignon Blanc', uno de los quince temas del álbum 'Lux', inspirado en santas de todas las épocas.

La idea, seguramente demasiado golosa para no hincarle el diente, es vender tantos dulces como discos Rosalía, y no van por mal camino porque la original fórmula empleada por la empresa Santa Teresa está dando que hablar en las redes sociales, donde los mensajes son bastante elogiosos. «Comunicativamente me parece magistral», dice uno. «A sus pies», se rinde otro devoto ante la imaginativa iniciativa.

Seguramente las carmelitas descalzas de la orden de Santa Teresa de Jesús están iluminadas por el Espíritu Santo, pero los gruesos muros que las separan del 'ruido' de la calle no habrá impedido que les llegue el eco del éxito sin precedentes de la Rosalía más mística. Tampoco que la 'lux' de la artista catalana llegue a penetrar en esos fogones conventuales donde elaboran sus icónicas yemas. De momento, la firma familiar Santa Teresa, que lleva más de 160 años elaborando y vendiendo dulces en Ávila, ha creado este estuche especial con media docena de yemas (12,50 euros la caja) que se visten (como en la portada del disco) «con un delicado velo de Sauvignon Blanc, una uva muy aromática que realza la nitidez y pureza de la yema de huevo», según señala la web que comercializa los deliciosos bocados. «El resultado», continúa, «es una sorprendente experiencia de placer y emoción, donde la suavidad de la yema artesanal se funde con las notas aromáticas y cítricas del Sauvignon Blanc».

El estuche es una edición limitada inspirada en el cuarto álbum de la cantante española más aclamada y, precisamente, incluye entre sus quince temas, la canción 'Sauvignon Blanc', como se llaman las 'yemas de lux'. Fe, devoción, ayuno y vinos franceses al margen, en 'Lux' Rosalía dice haberse inspirado en santas de todas las épocas, incluida Teresa de Ávila (por esa dimensión introspectiva y rebelde que atraviesa parte del disco), además de Santa Rosa de Lima, patrona de América, Hildegarda de Bingen, María Magdalena o Juana de Arco.