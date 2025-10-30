Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Universidad Francisco de Vitoria crea el Instituto Universitario de Inteligencia Artificial para promover una tecnología al servicio del bien común

El nuevo centro impulsará la investigación, la formación y la reflexión ética sobre la IA desde una perspectiva humanista e interdisciplinar, consolidando el compromiso de la UFV con una innovación tecnológica responsable

C. P. S.

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:35

Comenta

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) ha aprobado la creación del Instituto Universitario de Inteligencia Artificial, un nuevo centro destinado a fomentar la investigación, la formación y la aplicación ética de esta tecnología en la docencia, la ciencia y la sociedad.

El Instituto se enmarca en la misión de la UFV de entender la tecnología como un instrumento al servicio de la persona y del bien común. Según la institución, la Inteligencia Artificial no debe concebirse como un fin en sí misma, sino como una realidad marcada por la responsabilidad ética y orientada al desarrollo humano.

Inspirado en el pensamiento de 'Antiqua et Nova' y en las palabras del papa Francisco sobre los desafíos del progreso tecnológico, el Instituto promoverá la reflexión sobre la IA «a la luz de la verdad sobre la persona humana», integrando los ámbitos de la fe, la razón y la ciencia.

El nuevo centro estructurará su actividad en cuatro áreas: formación y docencia, investigación, transferencia tecnológica y difusión institucional. En su seno se integrarán el Centro de Estudios e Innovación en Gestión del Conocimiento (CEIEC) y la Cátedra de Inteligencia Artificial para el Bien Común Global, financiada por Criptosasun Energía.

Además, la Comisión de Inteligencia Artificial de la UFV pasará a formar parte del Instituto como órgano asesor, garantizando la coordinación académica y la participación de todas las facultades en el desarrollo de proyectos relacionados con esta tecnología.

Entre sus objetivos destacan impulsar la investigación interdisciplinar, apoyar la integración de la IA en la docencia universitaria y establecer convenios de cooperación con empresas e instituciones públicas y privadas.

«La Inteligencia Artificial está transformando todos los ámbitos de nuestra vida, y la universidad tiene la responsabilidad de formar a las personas que la harán verdaderamente humana», señaló Olga Peñalba, directora de la Escuela Politécnica Superior y presidenta del nuevo Instituto. Por su parte, Ana Lazcano, profesora del Grado en Análisis de Datos y de Negocios, asumirá la dirección del centro.

Con esta iniciativa, la Universidad Francisco de Vitoria refuerza su compromiso con una innovación tecnológica que ponga a la persona en el centro y contribuya al bien común.

