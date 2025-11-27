La Universidad Europea de Valencia: motor de talento en Business & Tech para una economía digital en transformación

Suplementos Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:18 | Actualizado 10:30h. Compartir

La revolución tecnológica continúa reconfigurando la economía española y valenciana, generando una necesidad creciente de profesionales capaces de combinar visión empresarial, competencias digitales y pensamiento estratégico. En este contexto, la Universidad Europea de Valencia (UEV) se ha posicionado como un referente en la formación de perfiles híbridos, preparados para afrontar los desafíos de sectores altamente competitivos y en plena disrupción.

Este compromiso se refleja en iniciativas como el evento «Buscando Vocaciones», celebrado recientemente en el Campus Turia. La jornada reunió a centros escolares, profesores universitarios y empresas para explorar las oportunidades que ofrecen las titulaciones relacionadas con las áreas de empresa y tecnología (Business & Tech). A través de talleres y charlas inspiradoras, los asistentes conocieron cómo estas áreas están transformando sectores clave y qué competencias serán imprescindibles para acceder a los empleos del futuro. La actividad refuerza la misión de la UEV: acercar la tecnología y los negocios a las nuevas generaciones y orientar su talento hacia un mercado laboral en constante evolución.

Metodología experiencial y empleabilidad

El impulso de la digitalización es evidente: la demanda de profesionales relacionados con la tecnología ha crecido un 29,5 % en el último año, según The State of European Tech 2020. A esto se suma la evolución de sectores tradicionales valencianos como el turismo, la logística, la industria agroalimentaria o el retail, que han encontrado en la Inteligencia Artificial, el Big Data o la automatización herramientas esenciales para mantener su competitividad.

En este ecosistema, la UEV ofrece un catálogo académico diseñado estratégicamente para responder a esta realidad: grados como Física, Marketing, Business Analytics, Ingeniería Informática, Ciencia de Datos o Ingeniería de Organización Industrial; y posgrados como el Máster en Inteligencia Artificial, el Máster en Big Data, el Máster en Business Analytics y el Experto en Inteligencia Artificial Aplicada al Marketing. Estos programas incorporan asignaturas transversales como estadística, analítica avanzada o inteligencia de mercado, entre otras, claves para mejorar la empleabilidad en un mercado donde los trabajos repetitivos están siendo sustituidos por sistemas automatizados e inteligencia artificial.

«La incorporación de nuevas tecnologías en los planes de estudio y metodología académica, unida a una mayor cualificación del recién egresado, mejora ostensiblemente la empleabilidad y el acceso al mercado laboral», señala Javier Muñoz de Prat, responsable de Emprendimiento de la UEV.

Las nuevas tecnologías no solo están transformando perfiles profesionales, sino también sectores consolidados de la economía valenciana. La introducción de soluciones de IA y analítica avanzada está permitiendo mejorar procesos, reducir costes y aumentar la competitividad. Un ejemplo significativo es la colaboración con un importante grupo hotelero, donde estudiantes del Grado en Marketing y del Grado en Ciencia de Datos han contribuido a optimizar la personalización de ofertas gracias al análisis predictivo, logrando incrementos del 85 % en reservas en una de sus rutas. Este tipo de proyectos demuestra, como señala Muñoz de Prat, que «el dato se ha convertido en el nuevo lenguaje de las empresas que quieren seguir siendo relevantes».

El impacto llega también al ecosistema emprendedor. Desde el MBA de la UEV han surgido startups que ofrecen soluciones tecnológicas accesibles para pequeñas y medianas empresas, especialmente en ámbitos como la gestión inteligente de clientes o la ciberseguridad. Estas herramientas permiten profesionalizar procesos, aumentar la protección de datos y generalizar prácticas que antes solo estaban al alcance de grandes corporaciones.

La UEV impulsa esta visión mediante el Challenge Based Learning (CBL) y espacios como el Business Lab, donde los estudiantes trabajan sobre retos reales planteados por empresas. Esta metodología se integra con los objetivos del Ministerio de Educación y Ciencia, que subraya la importancia de reforzar las competencias digitales avanzadas para asegurar la empleabilidad futura.

Summer Camp Business & Tech: sembrando vocaciones

En junio de 2025, la UEV celebró la primera edición del Summer Camp Business & Tech, una experiencia pionera dirigida a estudiantes de ESO y Bachillerato. Los jóvenes participaron en talleres sobre innovación, emprendimiento y tecnología, aplicando metodologías como Design Thinking y desarrollando proyectos orientados a la sostenibilidad y la seguridad digital. Esta iniciativa busca acercar a los adolescentes a las profesiones del futuro y, tras el éxito de la primera edición, la universidad prepara una nueva convocatoria para el verano de 2026, consolidando su apuesta por una orientación temprana hacia los empleos del mañana.

Compromiso con la igualdad y la inclusión

En paralelo, la Universidad mantiene un fuerte compromiso con la igualdad y la promoción de vocaciones femeninas en STEAM, alineándose con el proyecto estatal «Mujer y niña en la ciencia». La presencia de referentes femeninos, el contacto con profesionales en activo refuerzan la generación de talento femenino en áreas donde todavía persiste una brecha significativa.

Ampliar Aulas de Campus Turia del centro de la ciudad

Todo ello se desarrolla en el innovador Campus Turia, un espacio moderno, abierto y tecnológicamente equipado que se ha convertido en el epicentro de la enseñanza en Business and Tech. Allí, estudiantes y profesores conviven con empresas, retos reales y proyectos que anticipan la economía digital del futuro.