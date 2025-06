Y la preguntan ahora es: después de la pau... ¿qué?

Extras Domingo, 8 de junio 2025, 00:53 Compartir

¡Llegó el momento! La mayoría del estudiantado ya ha superado las temidas Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Han sido exámenes exigentes, con un enfoque más competencial y sin la optatividad de cursos anteriores. Ahora toca descansar y esperar las notas, que se publicarán el 13 de junio. Después, llega una de las decisiones más importantes hasta la fecha: ¿qué carrera estudiar? ¿Y en qué universidad? La elección se formaliza en la preinscripción universitaria, que en la Comunitat estará abierta del 16 de junio al 4 de julio.

SOS Preinscripción

La preinscripción es un proceso sencillo, pero lleno de pequeños detalles que pueden generar dudas. Se realiza de forma online, a través de un formulario que se encuentra alojado en la web www.preinscripcion.gva.es. Para que nada falle, la Universitat Politècnica de València organiza, por cuarto año consecutivo, la charla online SOS Preinscripción, que se celebrará el mismo día en que arranca el proceso.

En esta ocasión, serán Alberto Conejero, vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, y Laura Sánchez, alumna de 4º curso del Grado en Comunicación Audiovisual, las personas encargadas de conducir la presentación. En poco más de media hora, Conejero y Sánchez realizarán en vivo un simulacro de preinscripción y mostrarán, pantalla a pantalla, cómo completar todos los campos. Además, tendrán en la retaguardia al equipo del Servicio de Alumnado de la UPV que resolverá en directo las dudas que puedan surgir, con el objetivo de evitar errores que puedan condicionar el acceso a la universidad.

La charla se celebrará el 16 de junio a las 18:00 horas, a través de la plataforma Zoom. Es gratuita y basta con inscribirse aquí.

Dudas que se repiten

SOS Preinscripción siempre ha tenido una gran acogida. En cada edición hay preguntas frecuentes: en cuántas titulaciones es posible preinscribirse, cómo ordenarlas o cómo funcionan las listas de espera. Este año, además, pueden añadirse dudas del alumnado afectado por la dana.

En la Comunitat, es posible —y recomendable— preinscribirse en hasta 20 titulaciones. Es fundamental ordenarlas por preferencia real: si un estudiante accede a la primera opción, no podrá entrar en la segunda, aunque le llegue la nota. Una vez concedida una plaza, se borran todas las peticiones que figuran por detrás.

Además, por primera vez, las listas de espera serán gestionadas de forma centralizada por la Generalitat Valenciana, que realizará nueve llamamientos: no solo durante el mes de julio, sino también en septiembre y hasta el 2 de octubre. El alumnado de centros afectados por la dana realizará la preinscripción en las mismas fechas que el resto, aunque no disponga todavía de la nota. Sus calificaciones se cargarán automáticamente más adelante, cuando los exámenes estén corregidos y no se verá perjudicado por ello.

En la charla SOS Preinscripción se abordarán cuestiones como estas. Las dudas se podrán formular por el chat, y las que no se respondan en directo, se recogerán después en la web. Y, por si no fuera suficiente, la Universitat Politècnica de València habilita un número de WhatsApp (+34 620 04 00 50) para seguir contestando cualquier cuestión que se quede pendiente. En 2024, la UPV atendió en este canal a casi 13.000 personas, solo en los meses de junio y julio.

Muchas de las preguntas que surgen en SOS Preinscripción no tienen que ver exclusivamente con este proceso, sino también con los propios estudios. ¿Qué diferencia hay entre un grado, un doble grado o un PARS? ¿Cómo saber qué carrera elegir? ¿Se puede cursar un grado científico si se ha hecho un bachillerato humanístico? ¿Es posible cambiar de carrera?

Las respuestas básicas son claras: la mayoría de grados en la UPV duran cuatro años; un doble grado, cinco, y permite obtener dos títulos a la vez, aunque con mayor carga lectiva por curso. Un PARS (Programa Académico de Recorrido Sucesivo) abre las puertas a un acceso más temprano a un máster habilitante.

En la Comunitat es posible acceder a cualquier carrera desde cualquier tipo de bachillerato. En la UPV, además, hay cursos online gratuitos para reforzar materias si hace falta. Y sí, es posible cambiar de carrera, aunque si la nueva titulación tiene mucha demanda, no será fácil.

Ampliar Alumnos y profesores en clase ETSII-159 y PARS. LP 60 titulaciones donde elegir En SOS Preinscripción, la UPV también explicará su oferta formativa: cerca de 60 grados, dobles grados y PARS. Para el próximo curso, hay varias novedades: el nuevo grado en Ingeniería Ambiental en el campus de Vera; el grado en Inteligencia Artificial, que se podrá cursar tanto en Vera como en el campus de Alcoy; el doble grado en Biotecnología + Química, en Vera; el doble grado en Ciencias Ambientales + Ciencias y Tecnologías del Mar, en Gandia y el doble grado en Ingeniería Química + Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil, en Alcoy.