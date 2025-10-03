Los nuevos másteres que llegan a las universidades españolas: de la física cuántica de la UPV al Arte 3D para Videojuegos
El BOE publica el listado de 160 nuevas titulaciones que se podrán impartir el año que viene
Valencia
Viernes, 3 de octubre 2025, 01:28
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el listado de los nuevos títulos de Máster universitario que pasan a tener oficialidad y que fueron aprobados por el Consejo de Ministros del 23 de septiembre de 2025. Hay cerca de 160 másteres oficiales entre todas las universidades (la gran mayoría civiles, pero también hay alguno de la Iglesia Católica y de conjuntos con otras universidades, incluidas varias internacionales), entre ellos más de una docena en las universidades de la Comunitat Valenciana: 6 de la UPV, 3 de la VIU, 2 de la UA y 1 de la UV, CEU o UJI.
Lo más llamativo es la diversidad de titulaciones que se incorporan: junto a másteres tradicionales en áreas como ingeniería, salud o ciencias sociales, aparecen propuestas más singulares y novedosas, que llaman la atención por su especialización o por ámbitos poco habituales en la oferta universitaria española.
Másteres en Salud, Psicología y Deporte
Enfermería de Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor (Pompeu Fabra)
Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje (Autónoma de Barcelona)
Neuropsicología del Desarrollo y Atención Temprana (Córdoba)
Psicología General Sanitaria (varias universidades, incluida Las Hespérides y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo)
Psicooncología (UNIR)
Neurobiología y Conductas Adictivas (UNIR)
Medicina del Deporte (Loyola Andalucía)
Fisiología Avanzada del Ejercicio para el Rendimiento Físico y la Salud (Euneiz)
Gerontología, Dependencia y Salud (Atlántico Medio)
Másteres en Derecho, Empresa y Sociedad
Derecho Digital (máster interuniversitario Andalucía)
Derecho y Ética de la Inteligencia Artificial (Granada, Sevilla, UNIA)
Abogacía y Procura (Las Hespérides y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo)
Dirección de Empresas Deportivas (CEU Fernando III)
Dirección de Empresas Digitales (Tecnológica Atlántico-Mediterráneo)
Innovación Financiera y Fintech (Politécnica de Catalunya)
Economía Circular (Ramón Llull)
Economía Pública (País Vasco)
Mercados Financieros, Gestión de Cartera y Sistemas de Inversión (UNIR)
Másteres en Tecnología, IA y Datos
Inteligencia Artificial (Castilla-La Mancha, Loyola Andalucía, Tecnológica Atlántico-Mediterráneo)
Inteligencia Artificial para Industrias Conectadas (Politécnica de Catalunya)
Inteligencia de Negocio (Internacional Valenciana)
Ciberseguridad (Málaga)
Big Data y Computación en la Nube (Castilla-La Mancha)
Machine Learning (Navarra)
Economics with Data Science (Alicante)
Quantum Information and Photonics (Politécnica de València)
Ingeniería, Energía y Ciencias
Operación de Sistemas Espaciales (Sevilla)
Ingeniería Militar Aeroespacial (Politécnica de Cartagena)
Ingeniería de las Energías Renovables (Politécnica de Catalunya)
Sistemas de Aeronaves no Tripuladas y Tecnologías Asociadas (Politécnica de València)
Wind Energy Engineering (Navarra)
Ingeniería de Sistemas Sostenibles (Erasmus Mundus, UPC)
Sistemas de Hidrógeno y Tecnologías Habilitadoras (Erasmus Mundus, UPC)
Tecnologías Biomédicas Avanzadas (Politécnica de Catalunya)
Educación, Cultura y Humanidades
Formación del Profesorado (Las Hespérides, Tecnológica Atlántico-Mediterráneo)
Competencias Digitales Docentes (Las Palmas)
Tecnologías Digitales para la Innovación Educativa (CEU Fernando III)
Humanidades y Patrimonio Digitales (Autónoma de Barcelona)
Bibliotecas Públicas (Barcelona)
Estudios Africanos (Las Palmas)
Realidad Extendida (A Coruña y Vigo)
Estudios Avanzados de Lengua y Literatura Catalanas (UB y Autónoma de Barcelona)
Arte 2D y 3D para Videojuegos (UNIR)
Creación Artística Contemporánea (Vigo)
Cosmética y Perfumería (Ramón Llull)
Medio Ambiente, Sostenibilidad y Sociedad
Sostenibilidad y Gobernanza Ambiental (Granada)
Retos Globales para la Sostenibilidad (Barcelona, consorcio europeo)
Salud Global (Andalucía y Baleares)
Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno (Cádiz)
Paisajes Culturales: Protección, Gestión y Planeamiento (País Vasco)
Estudio y Gestión de Ecosistemas Terrestres frente al Cambio Global (Illes Balears)
Plant Health in Sustainable Cropping Systems (Erasmus Mundus, UPV y consorcio europeo)
Programas Internacionales Erasmus Mundus más singulares
Ciencia de Datos Lingüísticos (Zaragoza y universidades de Irlanda, Portugal e Italia)
Ciencia en Salud y Cuidado de la Piel (Miguel Hernández de Elche + Italia + Bélgica)
Cutting-Edge Technologies for Sustainable Agriculture (Navarra + Grecia + Portugal)
Excelencia en Salud Pública (Granada + red europea de universidades de salud)
Flood Risk Management (UPC + Países Bajos + Alemania + Eslovenia)
Communications Engineering and Data Science (UPC + Finlandia + Francia + Portugal + Alemania)
👉 En resumen, lo más llamativo es la gran apuesta por:
Inteligencia Artificial y Big Data (múltiples universidades, enfoques variados: empresarial, industrial, sanitario).
Másteres muy especializados en salud (neurobiología, psicooncología, anestesia, gerontología, ejercicio físico).
Ingenierías de futuro (hidrógeno, renovables, aeronaves no tripuladas, energía eólica, sistemas sostenibles).
Erasmus Mundus de alcance internacional en salud pública, sostenibilidad, agricultura, datos y comunicaciones.
Áreas poco habituales como videojuegos, cosmética y perfumería, patrimonio digital, realidad extendida o estudios africanos.
Todos los nuevos másteres, por universidades
I. Universidades civiles. Relación de títulos universitarios oficiales de Máster ordenados por universidades
Universidad Autónoma de Barcelona
Máster Universitario en Humanidades y Patrimonio Digitales.
Máster Universitario en Traducción y Estudios Interculturales.
Máster Universitario en Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje.
Universidad Cardenal Herrera-CEU
Máster Universitario en Enfermería Quirúrgica.
Universidad Católica San Antonio
Máster Universitario en Desarrollo, Gestión y Política Sostenible del Turismo/Master in Development, Management and Sustainable Tourism Policy.
Universidad CEU Fernando III
Máster Universitario en Dirección de Empresas Deportivas (MBA Deporte).
Máster Universitario en Tecnologías Digitales para la Innovación Educativa.
Universidad de Alicante
Máster Universitario en Economics with Data Science.
Máster Universitario en Estudios Políticos, Económicos y Sociales Contemporáneos de América Latina.
Universidad de Almería
Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados.
Máster Universitario en Historia del Arte y Cultura Visual.
Universidad de Barcelona
Máster Universitario en Bibliotecas Públicas.
Máster Universitario en Cancer Research.
Máster Universitario en Derecho de la Empresa y de los Negocios.
Máster Universitario en Dirección de Eventos.
Máster Universitario en Innovación y Emprendimiento para Ingenierías y Biociencias en Salud.
Máster Universitario en Investigación Clínica Aplicada.
Máster Universitario en Investigación, Liderazgo Enfermero y Gestión Sanitaria.
Máster Universitario en Meteorología y Ciencias del Clima.
Máster Universitario en Tratamientos de Limpieza para Bienes Culturales.
Universidad de Cádiz
Máster Universitario en Humanización y Ética de la Salud.
Máster Universitario en Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno.
Máster Universitario en Protección y Seguridad Marítima.
Universidad de Castilla-La Mancha
Máster Universitario en Big Data y Computación en la Nube.
Máster Universitario en Inteligencia Artificial.
Universidad de Córdoba
Máster Universitario en Neuropsicología del Desarrollo y Atención Temprana.
Universidad de Extremadura
Máster Universitario en Comercio Internacional.
Universidad de Girona
Máster Universitario en Comunicación y Política.
Universidad de Granada
Máster Universitario en Sostenibilidad y Gobernanza Ambiental.
Universidad de Jaén
Máster Universitario en Didáctica de las Ciencias Experimentales, Matemáticas y Sociales.
Máster Universitario en Ingeniería Mecatrónica y Robótica.
Universidad de las Hespérides
Máster Universitario en Abogacía y Procura.
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Máster Universitario en Competencias Digitales Docentes.
Máster Universitario en Electrónica y Tecnología Digital Aplicada.
Máster Universitario en Estudios Africanos.
Máster Universitario en Turismo y Desarrollo Sostenible/Master in Tourism and Sustainable Development.
Universidad de Málaga
Máster Universitario en Ciberseguridad.
Máster Universitario en Estudios Avanzados en Trabajo Social.
Máster Universitario en Tecnologías para el Mundo Conectado.
Universidad de Santiago de Compostela
Máster Universitario en Atención Sanitaria, Gestión y Cuidados.
Máster Universitario en Gestión del Arte y el Patrimonio Cultural.
Universidad de Sevilla
Máster Universitario en Operación de Sistemas Espaciales/Master's Degree in Operation of Space Systems.
Máster Universitario en Optometría Clínica y Contactología Avanzada.
Máster Universitario en Tecnologías Físicas para la Medicina y la Biología.
Universidad de Vigo
Máster Universitario en Creación Artística Contemporánea.
Máster Universitario en Literatura Dramática, Música y Artes Escénicas.
Universidad de Zaragoza
Máster Universitario en Física del Universo: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas.
Máster Universitario en Ingeniería Industrial.
Universidad del Atlántico Medio
Máster Universitario en Gerontología, Dependencia y Salud.
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Máster Universitario en Economía Pública.
Máster Universitario en Ingeniería de Energía Sostenible.
Máster Universitario en Ingeniería de Infraestructuras y Construcción Sostenibles.
Máster Universitario en Investigación en Comunicación.
Máster Universitario en Paisajes Culturales: Protección, Gestión y Planeamiento.
Máster Universitario en Tecnologías Avanzadas en la Industria.
Universidad Euneiz
Máster Universitario en Fisiología Avanzada del Ejercicio para el Rendimiento Físico y la Salud.
Universidad Europea de Valencia
Máster Universitario en Análisis de Datos Masivos (Big Data).
Máster Universitario en Dirección Logística y Gestión de la Cadena de Suministro/Master in Logistics and Supply Chain Management.
Máster Universitario en Odontopediatría Moderna.
Máster Universitario en Trastornos del Comportamiento Alimentario y Obesidad.
Universidad Internacional de La Rioja
Máster Universitario en Arte 2D y 3D para Videojuegos.
Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaje y Atención a la Diversidad.
Máster Universitario en Dirección y Gestión de Empresas Turísticas.
Máster Universitario en Estudios Literarios y Culturales en Lengua Inglesa.
Máster Universitario en Gestión y Dirección de la Industria Alimentaria.
Máster Universitario en Gestión y Producción Editorial.
Máster Universitario en Mercados Financieros, Gestión de Cartera y Sistemas de Inversión/Master in Financial Markets, Asset Allocation and Trading Systems.
Máster Universitario en Metodologías Activas de Enseñanza-Aprendizaje.
Máster Universitario en Microbiota Humana.
Máster Universitario en Neurobiología y Conductas Adictivas.
Máster Universitario en Producción Musical.
Máster Universitario en Psicología de las Organizaciones.
Máster Universitario en Psicooncología.
Máster Universitario en Sostenibilidad Corporativa.
Universidad Jaume I de Castellón
Máster Universitario en Gestión Administrativa.
Universidad Loyola Andalucía
Máster Universitario en Inteligencia Artificial.
Máster Universitario en Medicina del Deporte.
Universidad Miguel Hernández de Elche
Máster Universitario en Derecho y Sociedad Digital.
Máster Universitario en Farmacocinética Clínica e Individualización Posológica.
Universidad Politécnica de Cartagena
Máster Universitario en Ingeniería Militar Aeroespacial.
Universidad Politécnica de Catalunya
Máster Universitario en Automática y Robótica/Master in Automatic Control and Robotics.
Máster Universitario en Comunicación de la Tecnología y la Innovación.
Máster Universitario en Ecología del Proyecto Arquitectónico en la Era Digital/Master in Architectural Design Ecology in the Digital Age.
Máster Universitario en Gestión del Talento Tecnológico.
Máster Universitario en Ingeniería de las Energías Renovables/Master in Renewable Energy Engineering.
Máster Universitario en Ingeniería del Agua.
Máster Universitario en Ingeniería Geotécnica.
Máster Universitario en Ingeniería Industrial.
Máster Universitario en Innovación Financiera y Fintech.
Máster Universitario en Inteligencia Artificial para Industrias Conectadas (AI4CI)/Master in Artificial Intelligence for Connected Industries (AI4CI).
Máster Universitario en Tecnologías Biomédicas Avanzadas.
Máster Universitario en Tecnologías para Sistemas Energéticos Distribuidos.
Universidad Pompeu Fabra
Máster Universitario en Enfermería de Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor.
Máster Universitario en Gobernanza/Master in Governance.
Universidad Pública de Navarra
Máster Universitario en Machine Learning.
Máster Universitario en Wind Energy Engineering.
Universidad Ramón Llull
Máster Universitario en Cosmética y Perfumería.
Máster Universitario en Economía Circular/Master in Circular Economy.
Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Gestión/Master in Research in Management Sciences (MRes).
Universidad Rovira i Virgili
Máster Universitario en Ingeniería Computacional y Matemática.
Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo
Máster Universitario en Abogacía y Procura.
Máster Universitario en Dirección de Empresas Digitales.
Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación.
Máster Universitario en Ética Digital.
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
Máster Universitario en Inteligencia Artificial.
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.
Máster Universitario en Tecnologías Educativas.
Universitat de les Illes Balears
Máster Universitario en Estudio y Gestión de Ecosistemas Terrestres frente al Cambio Global.
Universitat de València (Estudi General)
Máster Universitario en Contaminación Ambiental y Ecotoxicología.
Universitat Internacional de Catalunya
Máster Universitario en Bioingeniería para la Salud Humana/Master in Bioengineering for Human Health.
Universitat Internacional Valenciana
Máster Universitario en Inteligencia de Negocio.
Máster Universitario en Neurociencia e Investigación en Imagen Neurológica.
Máster Universitario en Psicología de la Educación.
Universitat Oberta de Catalunya
Máster Universitario en Análisis Político y Gobernanza.
Máster Universitario en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología.
Máster Universitario en Relaciones Internacionales.
Universitat Politècnica de València
Máster Universitario en Ciencia de los Animales de Laboratorio.
Máster Universitario en Computational Engineering & Industrial Mathematics.
Máster Universitario en Diseño Arquitectónico de Interiores.
Máster Universitario en Paisaje y Urbanismo.
Máster Universitario en Quantum Information and Photonics.
Máster Universitario en Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa.
Máster Universitario en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas y Tecnologías Asociadas.
II. Universidades de la Iglesia Católica. Relación de títulos universitarios oficiales de Máster ordenados por universidades
Universidad de Deusto
Máster Universitario en Investigación y Creación en Arte Digital.
III. Relación de títulos universitarios oficiales de Máster organizados conjuntamente por distintas universidades
Máster Universitario en Administración de Empresas, Inteligencia Artificial para la Transformación Empresarial/Joint European Master Degree in Business Administration, Artificial Intelligence for Business Transformation por la Universidad de Sevilla, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu (Finlandia) y MCI – Management Center Innsbruck G.M.B.H (Austria).
Máster Universitario en Ciencia del Ejercicio, Preparación Física y Readaptación Deportiva por la Universidad de A Coruña y la Universidad de Vigo.
Máster Universitario en Derecho Digital por la Universidad de Almería, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Jaén y la Universidad de Málaga.
Máster Universitario en Derecho y Ética de la Inteligencia Artificial por la Universidad de Granada, la Universidad de Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía.
Máster Universitario en Estudios Avanzados de Lengua y Literatura Catalanas por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona.
Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad de Jaén y la Universidad de Málaga.
Máster Universitario en Informática Industrial y Robótica por la Universidad de A Coruña, la Universidad de Extremadura y la Universidad de La Laguna.
Máster Universitario en Inteligencia Artificial Aplicada a Entornos Empresariales y Financieros por la Universidad de Córdoba y la Universidad Internacional de Andalucía.
Máster Universitario en Investigación e Innovación Pedagógica por la Universidad de Córdoba y la Universidad de Jaén.
Máster Universitario en Investigación e Intervención Comunitaria para la Transformación y la Inclusión Social por la Universidad de Almería, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Jaén.
Máster Universitario en Investigación en Nutrición y Alimentación Personalizada por la Universidad de La Rioja, la Universidad de Lleida, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Pública de Navarra.
Máster Universitario en Logística y Gestión de Operaciones por la Universidad de Almería, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía.
Máster Universitario en Port Management and Logistics (MIPMAL) Joint Master por la Universidad de Cádiz, Sveucilište u Splitu (Croacia), Universidade do Algarve (Portugal), Università tà Malta (Malta) y Uniwersytet Gdanski (Polonia).
Máster Universitario en Realidad Extendida por la Universidad de A Coruña y la Universidad de Vigo.
Máster Universitario en Retos Globales para la Sostenibilidad por la Universidad de Barcelona, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Alemania), Eötvös Loránd Tudományegyetem (Hungría), Hochschule Ruhr West (Alemania), Universiteit Utrecht (Países Bajos), Universitetet i Bergen (Noruega), University of Dublin – Trinity College (Irlanda), Université de Montpellier (Francia) y Åbo Akademi (Finlandia).
Máster Universitario en Salud Global por la Universidad de Almería, la Universidad de Málaga y la Universitat de les Illes Balears.
Máster Universitario en Transformación Digital de Empresas por la Universidad de Almería, la Universidad de Granada y la Universidad Internacional de Andalucía.
Máster Universitario Erasmus Mundus en Ciencia de Datos Lingüísticos/Erasmus Mundus Master in Linguistic Data Science por la Universidad de Zaragoza, National University of Ireland, Galway/Ollscoill na hÉireann, Gaillimh (Irlanda), Universidade Nova de Lisboa (Portugal) y Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano (Italia).
Máster Universitario Erasmus Mundus en Ciencias en Salud y Cuidado de la Piel/Erasmus Mundus Master in Science in Skin Health and Care por la Universidad Miguel Hernández de Elche, Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» (Italia) y Université de Namur (Bélgica).
Máster Universitario Erasmus Mundus en Cutting-Edge Technologies for Sustainable Agriculture por la Universidad Pública de Navarra, Geoponiko Panepistimio Athinon (Grecia) y Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal).
Máster Universitario Erasmus Mundus en Excelencia en Salud Pública/Erasmus Mundus Master in European Public Health por la Universidad de Granada, Ecole Des Hautes Etudes en Santé Publique Ehesp (Francia), Universiteit Maastricht (Países Bajos), University College Dublin, National University of Ireland, DU (Irlanda), University of Sheffield (Reino Unido), Université de Bordeaux (Francia), Université de Liège (Bélgica) y Uniwersytet Jagiellonski (Polonia).
Máster Universitario Erasmus Mundus en Gestión del Riesgo de Inundación/Erasmus Mundus Master in Flood Risk Management por la Universidad Politécnica de Catalunya, IHE Delft Institute for Water Education (Países Bajos), Technische Universität Dresden (Alemania) y Univerza v Ljubljani-University of Ljubljana (Eslovenia).
Máster Universitario Erasmus Mundus en Ingeniería de Comunicaciones y Ciencia de Datos/Erasmus Mundus Master in Communications Engineering and Data Science por la Universidad Politécnica de Catalunya, Aalto Yliopisto-Aalto University (Finlandia), Institut Polytechnique de Grenoble (Francia), Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal) y Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig (Alemania).
Máster Universitario Erasmus Mundus en Ingeniería de Sistemas Sostenibles/Erasmus Mundus Master in Sustainable Systems Engineering por la Universidad Politécnica de Catalunya, Polytechnic University of Tirana (Albania), Università degli Studi di Genova (Italia) y Université de Technologie de Compiègne (Francia).
Máster Universitario Erasmus Mundus en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible/Erasmus Mundus Master in Plant Health in Sustainable Cropping Systems por la Universitat Politècnica de València, AgroParisTech-ENGREF-Paris Institute of Technology for Life, Food and Environmental Sciences (Francia), Georg-August-Universität Göttingen (Alemania), Institut National d'Enseignement Supérieur pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (Francia) y Università degli Studi di Padova (Italia).
Máster Universitario Erasmus Mundus en Sistemas de Hidrógeno y Tecnologías Habilitadoras (HySET)/Erasmus Mundus Master in Hydrogen Systems and Enabling Technologies (HySET) por la Universidad Politécnica de Catalunya, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (Noruega), Politecnico Di Milano (Italia), Politecnico di Torino (Italia) y Technische Universiteit Eindhoven-Eindhoven University of Technology (Países Bajos).
El texto recuerda que los planes de estudios deben ser elaborados por cada universidad, validados por el Consejo de Universidades y autorizados por las comunidades autónomas, salvo en el caso de universidades vinculadas a la Iglesia Católica, que mantienen un régimen especial derivado de los acuerdos con la Santa Sede. No obstante, incluso en estos casos, los programas deben someterse a los mecanismos de verificación previstos en la normativa estatal.