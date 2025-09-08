Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El claustro de profesores está formado en buena parte por profesionales en activo.
ESIC

Los másteres de ESIC Business & Marketing School, listos para empezar en octubre

Los cursos ofrecen una formación conectada con las demandas reales de las empresas

Lunes, 8 de septiembre 2025

ESIC Business & Marketing School abrirá en octubre una nueva edición de sus programas de postgrado en el Campus de la Comunidad Valenciana. Una oferta académica que combina tradición y vanguardia y que responde a las necesidades del mercado actual en áreas clave como Business, Marketing, Comercio Internacional, Recursos Humanos, Logística y Finanzas.

Entre la propuesta formativa, destacan cinco másteres que son la punta de lanza de la Business School. El programa Executive MBA (EMBA) orienta a los profesionales que aspiran a posiciones de alta dirección. Por su parte, el Máster en International Business (MIB) está diseñado para aquellos que aspiran a liderar proyectos en un entorno global.

Asimismo, el Máster en Dirección Financiera (MDF) se centra en la gestión estratégica y el control económico de las organizaciones. Por otra parte, el Máster en Dirección de Personas y Gestión de Talento (MDPO) se enfoca en situar el capital humano como motor del cambio. Mientras que, en un contexto donde la eficiencia y la sostenibilidad marcan la competitividad, es clave el Máster en Logística, Operaciones y Cadena de Suministro (LOCS). A estos programas se suman los de Marketing y Digital, con el Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO), el Máster Universitario en Marketing Digital (MMD) y el Máster en Marketing Digital (MMGD), entre los más demandados por su empleabilidad.

La Business School de ESIC se distingue por su conexión con el tejido empresarial, con un claustro de profesionales en activo y colaboraciones estratégicas con compañías líderes. Una metodología práctica que permite al alumnado enfrentarse a retos reales desde el primer día y potenciar así su desarrollo profesional.

Además, la empleabilidad sigue siendo una de sus señas de identidad. La institución alcanza una tasa del 94,3%, lo que refuerza la confianza de las empresas en el talento formado en sus aulas.

Agustín Carrilero, director de ESIC Business & Marketing School Campus Comunidad Valenciana, subraya que «nuestro compromiso es formar a los profesionales que van a liderar el futuro de las organizaciones. Queremos ser el puente entre la formación académica de excelencia y la realidad empresarial».

Con más de 60 años de trayectoria y una posición consolidada en los rankings nacionales e internacionales, ESIC Business & Marketing School abre las puertas a una nueva generación de profesionales. La matrícula para los programas de postgrado de octubre ya está abierta.

