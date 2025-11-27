Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
ESAT

2K Games firma un convenio con ESAT para impulsar el talento y la empleabilidad en el sector de los videojuegos

El acuerdo establece un marco de cooperación estratégica en actividades académicas, profesionales y de I+D+i

EXTRA

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:00

La Escuela Superior de Arte y Tecnología (ESAT) y 2K Games, empresa de referencia internacional en la producción, desarrollo y publicación de videojuegos, han suscrito un convenio marco de colaboración con el objetivo de fomentar la empleabilidad y la innovación en el ámbito del desarrollo de videojuegos.

El acuerdo establece un marco de cooperación estratégica en actividades académicas, profesionales y de I+D+i.

Entre los ámbitos de colaboración destacan:

-Identificación de talento: selección conjunta de estudiantes destacados de ESAT con vistas a su posible incorporación profesional en 2K Valencia.

-Proyectos académicos vinculados a la industria: 2K Valencia podrá proponer proyectos finales de estudios que permitan a los alumnos trabajar en retos y dinámicas similares a las de un entorno profesional real.

Con esta iniciativa, ESAT consolida su compromiso de preparar a sus estudiantes para un mercado laboral altamente competitivo, y 2K Valencia refuerza su apuesta por el talento emergente en España, promoviendo la conexión entre la formación académica y la práctica profesional en una de las industrias más dinámicas del sector creativo y tecnológico.

«Este acuerdo nos permite acercar todavía más a nuestros alumnos a la realidad de la industria del videojuego, ofreciéndoles oportunidades únicas de aprendizaje y desarrollo profesional en la que es quizá una de las mejores empresas de desarrollo de videojuegos del mundo.», destacó Jaime Torres, director de ESAT.

«En 2K creemos firmemente en el potencial del talento emergente en España y estamos encantados de colaborar con ESAT, una de las instituciones de referencia en la formación de futuros profesionales del videojuego», señaló Angelo Mendola, Director en 2K Valencia.

Este acuerdo supone un paso importante en la creación de sinergias entre el ámbito académico y la industria del videojuego, con la vista puesta en el futuro de la innovación y la creatividad en el desarrollo de videojuegos en la ciudad de Valencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  4. 4 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  5. 5 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  6. 6 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  7. 7

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  8. 8 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  9. 9 Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia
  10. 10 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 2K Games firma un convenio con ESAT para impulsar el talento y la empleabilidad en el sector de los videojuegos

2K Games firma un convenio con ESAT para impulsar el talento y la empleabilidad en el sector de los videojuegos