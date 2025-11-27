2K Games firma un convenio con ESAT para impulsar el talento y la empleabilidad en el sector de los videojuegos

EXTRA Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:00 Compartir

La Escuela Superior de Arte y Tecnología (ESAT) y 2K Games, empresa de referencia internacional en la producción, desarrollo y publicación de videojuegos, han suscrito un convenio marco de colaboración con el objetivo de fomentar la empleabilidad y la innovación en el ámbito del desarrollo de videojuegos.

El acuerdo establece un marco de cooperación estratégica en actividades académicas, profesionales y de I+D+i.

Entre los ámbitos de colaboración destacan:

-Identificación de talento: selección conjunta de estudiantes destacados de ESAT con vistas a su posible incorporación profesional en 2K Valencia.

-Proyectos académicos vinculados a la industria: 2K Valencia podrá proponer proyectos finales de estudios que permitan a los alumnos trabajar en retos y dinámicas similares a las de un entorno profesional real.

Con esta iniciativa, ESAT consolida su compromiso de preparar a sus estudiantes para un mercado laboral altamente competitivo, y 2K Valencia refuerza su apuesta por el talento emergente en España, promoviendo la conexión entre la formación académica y la práctica profesional en una de las industrias más dinámicas del sector creativo y tecnológico.

«Este acuerdo nos permite acercar todavía más a nuestros alumnos a la realidad de la industria del videojuego, ofreciéndoles oportunidades únicas de aprendizaje y desarrollo profesional en la que es quizá una de las mejores empresas de desarrollo de videojuegos del mundo.», destacó Jaime Torres, director de ESAT.

«En 2K creemos firmemente en el potencial del talento emergente en España y estamos encantados de colaborar con ESAT, una de las instituciones de referencia en la formación de futuros profesionales del videojuego», señaló Angelo Mendola, Director en 2K Valencia.

Este acuerdo supone un paso importante en la creación de sinergias entre el ámbito académico y la industria del videojuego, con la vista puesta en el futuro de la innovación y la creatividad en el desarrollo de videojuegos en la ciudad de Valencia.