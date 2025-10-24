El Encuentro Anual IESE Alumni Levante reúne a antiguos alumnos de la escuela de negocios

EXTRA Viernes, 24 de octubre 2025, 01:25 Compartir

El Encuentro Anual IESE Alumni Levante ha reunido a antiguos alumnos en el Hotel Westin de Valencia, con la participación de Ignacio Goirigolzarri, presidente de la Fundación FAD y FEDEA; y el profesor Santiago Álvarez de Mon, quienes han dialogado y abordado los retos del liderazgo empresarial.

La escuela de negocios ya se ha convertido en un referente en la Comunidad Valenciana en la que lleva más de 50 años formando a sus líderes empresariales y en la ya tiene prevista una nueva edición para el 2026 de su programa PDD. Además, ha articulado una potente comunidad alumni académica y de networking.

El IESE es la escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra. Con campus en Barcelona, Madrid, Múnich, Nueva York y Sâo Paulo, el IESE suma nuevos proyectos a su ya innovador ecosistema de aprendizaje que le permite ofrecer formación para directivos en Europa, Asia, América y África.

Desde 1958, la escuela ha formado a más de 55.000 empresarios y directivos, ofreciéndoles una experiencia personalizada y transformadora. El IESE quiere seguir construyendo el mañana formando líderes que puedan tener un impacto positivo y duradero en las personas, en las empresas y en la sociedad. Este esfuerzo ha sido reconocido por el ranking del Financial Times que por sexto año consecutivo ha posicionado al IESE como la escuela número 1 del mundo en programas de formación de directivos.