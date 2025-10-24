El Encuentro Anual IESE Alumni Levante reúne a antiguos alumnos de la escuela de negocios
La escuela de negocios ya se ha convertido en un referente en la Comunidad Valenciana en la que lleva más de 50 años formando a sus líderes empresariales
Viernes, 24 de octubre 2025, 01:25
El Encuentro Anual IESE Alumni Levante ha reunido a antiguos alumnos en el Hotel Westin de Valencia, con la participación de Ignacio Goirigolzarri, presidente de la Fundación FAD y FEDEA; y el profesor Santiago Álvarez de Mon, quienes han dialogado y abordado los retos del liderazgo empresarial.
La escuela de negocios ya se ha convertido en un referente en la Comunidad Valenciana en la que lleva más de 50 años formando a sus líderes empresariales y en la ya tiene prevista una nueva edición para el 2026 de su programa PDD. Además, ha articulado una potente comunidad alumni académica y de networking.
El IESE es la escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra. Con campus en Barcelona, Madrid, Múnich, Nueva York y Sâo Paulo, el IESE suma nuevos proyectos a su ya innovador ecosistema de aprendizaje que le permite ofrecer formación para directivos en Europa, Asia, América y África.
Desde 1958, la escuela ha formado a más de 55.000 empresarios y directivos, ofreciéndoles una experiencia personalizada y transformadora. El IESE quiere seguir construyendo el mañana formando líderes que puedan tener un impacto positivo y duradero en las personas, en las empresas y en la sociedad. Este esfuerzo ha sido reconocido por el ranking del Financial Times que por sexto año consecutivo ha posicionado al IESE como la escuela número 1 del mundo en programas de formación de directivos.