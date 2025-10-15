EducoWay impulsa el acceso de jóvenes españoles a universidades europeas con su International University Fair

Suplementos Lunes, 13 de octubre 2025 | Actualizado 15/10/2025 00:16h. Compartir

Ante el creciente interés de los jóvenes por estudiar fuera de España para mejorar su formación y su futuro laboral, educoWay, especializada en orientación universitaria internacional, refuerza su apuesta por la movilidad educativa con la International University Fair, el mayor evento del sector para quienes desean estudiar en Europa.

Ampliar

La feria, gratuita y 100% presencial, permitirá a los asistentes conocer e interactuar con representantes y estudiantes de universidades de destinos clave como Países Bajos, Escandinavia, Alemania o Reino Unido. El objetivo es acompañar a las familias en un proceso complejo, marcado por sistemas de acceso distintos, exigencias lingüísticas y calendarios variables.

«Queremos que las familias españolas tomen decisiones informadas. En Europa existen sistemas públicos de gran calidad, algunos con matrícula gratuita o muy reducida —como los 2.600 euros anuales de media en Países Bajos, o los estudios sin coste en Dinamarca o Suecia—, pero la clave está en conocer bien los plazos y las opciones reales», explica Pablo Bonías, responsable de orientación de educoWay.

Ampliar

Con más de una década de experiencia, educoWay se ha consolidado como referente en consultoría educativa internacional. Su modelo de acompañamiento cubre desde la orientación inicial hasta la gestión de matrículas, traducciones y búsqueda personalizada de alojamiento. Su servicio integral se estructura en tres fases: orientación, matrículas y alojamiento, para que el estudiante llegue a destino con garantías y sin sobresaltos de última hora.

El equipo destaca como valor diferencial la personalización y la planificación. «En países como Dinamarca o Suecia, los plazos de admisión se cierran entre enero y marzo; quienes esperan al final del bachiller suelen quedarse sin opciones. Por eso ayudamos a planificar con tiempo y a construir un itinerario realista», añade Bonías.

Desde la agencia alertan sobre los riesgos de usar herramientas de IA para tomar decisiones educativas. Aunque pueden ofrecer información general, no sustituyen el conocimiento técnico y humano necesario para interpretar normativas, homologaciones o calendarios. «Cada universidad y país tiene sus propias reglas. Una recomendación automática puede inducir a error y costar un año académico. Por eso defendemos una orientación profesional y personalizada», advierten desde educoWay.

Ampliar

La International University Fair representa una oportunidad única para descubrir cómo acceder a universidades europeas de primer nivel, conocer sus diferencias —entre modelos de investigación y universidades de ciencias aplicadas— y explorar las becas y ayudas disponibles para estudiantes de la Unión Europea.

Además, a las 17:30 horas tendrá lugar una presentación especial dentro del marco de la feria, centrada en las oportunidades y beneficios de estudiar en Europa y Reino Unido. Durante esta sesión, las familias podrán conocer de primera mano los sistemas educativos internacionales, resolver sus dudas en directo e interactuar con el equipo de orientación de educoWay. Una ocasión clave para aclarar aspectos como becas, plazos de admisión o requisitos de acceso, y tomar decisiones con mayor seguridad.

Con esta iniciativa, educoWay reafirma su papel como puente entre el talento español y las oportunidades académicas internacionales, apostando por un modelo educativo conectado con el entorno internacional y las necesidades actuales.