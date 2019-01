Cómo detectar las mentiras de los hijos adolescentes Susana Fuster, experta en inteligencia emocional y autora del libro 'Hijos que callan, gestos que hablan'. / EFE La experta en inteligencia emocional Susana Fuster revela en el libro 'Hijos que callan, gestos que hablan' cómo saber si un adolescente miente, a través de señales no verbales EVA BATALLA. EFE Valencia Jueves, 24 enero 2019, 19:45

La periodista y experta en inteligencia emocional Susana Fuster señala que «no existe una nariz de Pinocho» que nos ayude a saber si nuestros hijos adolescentes mienten, pero sí una serie de señales «no verbales» que nos pueden llevar a detectar cambios en su comportamiento y mejorar el entendimiento mutuo.

De estas claves trata el libro 'Hijos que callan, gestos que hablan' (Espasa), en el que Fuster, directora del Máster Universitario en Comportamiento no Verbal y Detección de la Mentira de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y la Fundación Behavior and Law, parte de la premisa de que hay muchas señales corporales a las que hasta ahora no habíamos prestado atención.

La adolescencia, señala Fuster, madre de dos hijas, una de 16 años y otra de 12, es una etapa complicada tanto para los jóvenes como para sus padres que se quejan de «falta de comunicación», un punto de partida a su juicio «erróneo» ya que hay muchas señales «no verbales», como gestos, posturas e incluso la ropa que visten que dan muchas pistas para ayudar a comprenderlos.

La experta precisa, en una entrevista con EFE, que no es un libro de «autoayuda», pero sí que «te va a ayudar a conocer mejor a tu hijo y a fijarte en detalles de su comportamiento que hasta ahora podían pasarte desapercibidos», como gestos «manipuladores» que se realizan de manera inconsciente.

El libro se basa en numerosos estudios científicos y en casos concretos, y Fuster parte de la premisa de que «todo comunica», ya que el cuerpo envía constantemente información a través de ocho canales: «la expresión facial, los gestos, la postura corporal, el uso del espacio, el contacto físico, la apariencia, la voz y la mirada».

Ahora bien, advierte de que para saber interpretar correctamente un cambio en su comportamiento habitual «es fundamental que conozcas el patrón de conducta de tu hijo» ya que «no hay un diccionario universal de gestos».

«No existe un nariz de Pinocho», la mentira no es tan fácil de detectar; «de partida no hay ningún gesto que te pueda decir que está mintiendo», pero los adolescentes no controlan tanto su expresión corporal y hay señales como la mirada, microexpresiones faciales, gesticulación, el parpadeo o la voz que pueden denotar engaño, explica la experta.

También desmonta mitos, como que cuando un adolescente no mira a la cara de su interlocutor «está mintiendo», sino al contrario, «cuando alguien te miente te va a mirar a los ojos para ver si te lo estás creyendo. Los buenos mentirosos lo hacen», asegura.

Hay microexpresiones faciales que pueden también ayudar a detectar dichas mentiras, como «movimientos involuntarios de los músculos de la cara, un ceño fruncido cuando dice que está contento, una boca ligeramente estirada hacia las orejas que reflejan miedo, o labios apretados que denotan tensión«.

«Las microexpresiones no necesariamente implican un engaño deliberado, pero sí que permiten enmascarar emociones» que escapan al control del adolescente, explica Fuster.

El engaño, añade, también se refleja en gestos como la «rigidez corporal« y no el nerviosismo como se suele pensar, ya que está concentrado en elaborar su mentira; el parpadeo, que casi se congela y aumenta significativamente cuando acaba de contar el engaño, o la voz, que tiende a sonar »más aguda de lo normal«.

Fuster también aborda cómo determinados comportamientos de los adolescentes pueden hacerles más vulnerables ante un posible acoso o ataque, como «la longitud de los pasos al andar, el cambio de paso al caminar, el balanceo de los brazos, el rebote de sus rodillas o la posición de los hombros y espalda«, según estudios científicos.

Defiende por ello que hay que animar a los adolescentes a «expandir su cuerpo», a que adopten posturas «abiertas y firmes», evitar pegar los brazos a los costados y «no encorvar la espalda».

«La asignatura pendiente», concluye la experta, «es aprender a conocer el lenguaje no verbal».