Estos son los destinos favoritos de los jóvenes españoles para estudiar en el extranjero en 2026 Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda lideran la preferencia de los jóvenes, mientras Canadá y países europeos ganan popularidad

Jaime Vázquez García Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:32 Comenta Compartir

Cada vez más jóvenes españoles optan por formarse fuera de nuestras fronteras. Aprender idiomas, ganar autonomía y conocer otras culturas se consolidan como las principales motivaciones que llevan a miles de familias a planificar ya sus programas educativos para 2026, según datos de la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (ASEPROCE).

Según el análisis de ASEPROCE, los destinos más solicitados por los jóvenes españoles son Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, mientras que Canadá gana terreno gracias a su enfoque educativo y reputación como país seguro y multicultural. También crece el interés por otros países europeos como Alemania, Francia, Malta y Países Bajos, que combinan programas académicos con experiencias prácticas y culturales.

Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, los favoritos

Estados Unidos sigue siendo el destino aspiracional por excelencia. Los programas de verano y los intercambios escolares experimentan un crecimiento notable, especialmente en la Costa Este, consolidando al país norteamericano como líder en experiencias educativas internacionales.

Reino Unido, a pesar del Brexit y de las recientes regulaciones, mantiene su popularidad gracias a la amplia oferta de cursos, la calidad de sus centros y su riqueza cultural. Los programas innovadores e inmersivos continúan atrayendo a estudiantes europeos interesados en experiencias educativas completas.

Irlanda, por su parte, se destaca como una alternativa segura y cercana, con buena calidad de vida y un entorno ideal para jóvenes que buscan independencia y desarrollo personal en un país de habla inglesa.

Canadá y otros destinos europeos en alza

Canadá se consolida como un destino en crecimiento. Según datos de la OECD, el país ha registrado un aumento significativo de estudiantes internacionales, gracias a su seguridad, multiculturalidad y calidad educativa.

Por otro lado, Alemania y Francia despiertan un creciente interés por el aprendizaje de otros idiomas europeos, combinando programas de inmersión cultural con prácticas profesionales, voluntariado y experiencias universitarias. Malta y Países Bajos se popularizan entre los universitarios jóvenes gracias a sus programas de corta duración, ambiente internacional y enseñanza en inglés.

Motivaciones de los jóvenes españoles

Los principales motivos que llevan a los jóvenes a estudiar en el extranjero incluyen mejorar el dominio del idioma, vivir experiencias internacionales enriquecedoras, desarrollar autonomía y potenciar sus oportunidades de empleabilidad futura.

«Cada vez más familias entienden que estudiar en el extranjero no es solo aprender un idioma: es adquirir habilidades que marcan la diferencia en el futuro académico y profesional», afirma Pablo Martínez de Velasco Astray, presidente de ASEPROCE.

Los trimestres escolares en el extranjero, dirigidos a estudiantes de 12 a 16 años, registran un notable crecimiento, mientras que los jóvenes universitarios buscan programas que combinan idiomas con experiencia profesional y prácticas laborales.

Con estas tendencias, estudiar en el extranjero en 2026 se consolida como una opción estratégica para los jóvenes españoles que buscan enriquecer su formación académica, desarrollarse personalmente y abrir nuevas oportunidades profesionales en un entorno internacional.