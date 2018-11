La demoledora carta de despedida de un profesor: «Me rindo, me cansé de luchar contra los móviles y WhatsApp» Carta abierta de Leonardo Haberkorn publicada hace dos años y más vigente que nunca. El periodista y académico uruguayo Leonardo Haberkorn renunció a su puesto como profesor universitario y explicó sus razones en una carta pública dirigida a sus alumnos LP Domingo, 11 noviembre 2018, 17:45

No es la primera vez que un profesor hace una declaración desesperada. Ni será la última. Ni siquiera ha sido hoy. Pero las redes sociales han vuelto a hacerse eco del caso del periodista y académico uruguayo Leonardo Haberkorn, que hace dos años renunció a su puesto como profesor universitario en Montevideo y explicó sus razones en una carta pública dirigida a sus alumnos. Ahora, se ha hecho viral.

Haberkorn expuso los motivos de su renuncia en la carta 'Me cansé... me rindo'. Un adelanto. Los motivos de su hartazgo y renuncia están más vigentes que nunca: el uso de teléfonos móviles y las redes sociales en las aulas por parte de los alumnos.

El tono de la carta abierta es demoledor y desesperado:

«Después de muchos, muchos años hoy di clase en la universidad por última vez. Me cansé de pelear contra los celulares, contraWhatsApp y Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla. Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies», lamenta Haberkorn.

«...Puede ser que sea yo. Que me haya desgastado demasiado en el combate. O que esté haciendo algo mal. Pero hay algo de cierto: muchos de estos chicos no tienen conciencia de lo ofensivo e hiriente que es lo que hacen».

Haberkorn sigue su argumentación: «Esta semana en clase salió el tema de Venezuela. Solo una estudiante entre veinte pudo decir lo básico del conflicto, lo muy básico. El resto no tenía ni la más mínima idea. Les pregunté ¿Qué es lo que pasa en Siria? Silencio. ¿Qué partido es más liberal o está más a la izquierda en Estados Unidos, los demócratas o los republicanos? Silencio».

«¿Saben quién es Vargas Llosa? '¡Si! ¿Alguno leyó alguno de sus libros? No, ninguno. Lamento que los jóvenes no pueden dejar el celular, ni aún en clase. Conectar a alguien tan desinformado con el periodismo es complicado».

«Ves que a estos muchachos que siguen teniendo la inteligencia, la simpatía y la calidez de siempre les estafaron, que la culpa no es solo de ellos. Que la incultura, el desinterés y la ajenidad no les nacieron solos. Les fueron matando la curiosidad y con cada maestra que dejó de corregirles las faltas de ortografía, les enseñaron que todo da más o menos lo mismo». «No quiero ser parte de ese círculo perverso, ya que nunca fui así ni lo seré»

«Ellos querían que terminara la clase».

«Yo también».