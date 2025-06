La FP Davante MEDAC, líder en España, suma a casi 200 nuevos profesionales

Suplementos Jueves, 12 de junio 2025, 01:16 Compartir

El pasado 11 de junio, La Rambleta fue escenario de la graduación de 179 estudiantes de Formación Profesional de Davante MEDAC. Los jóvenes completaron su formación en 6 titulaciones oficiales diferentes y el acto, celebrado a las 18 horas, contó con la presencia de familias, profesorado y representantes del sector empresarial.

Una metodología enfocada en la inserción

Los alumnos recibieron sus becas en un entorno de reconocimiento colectivo a su esfuerzo académico y al trabajo desarrollado durante su formación práctica. Esta metodología, característica de Davante MEDAC, promueve una conexión directa con el mundo laboral y una preparación enfocada en la inserción profesional.

Davante cuenta hoy con una red de más de 100 centros en toda España y se ha consolidado como la institución líder en formación para el empleo. Su enfoque combina cercanía, innovación metodológica y orientación a resultados reales.

FP Plus, el nuevo modelo de Davante

Como parte de su evolución, Davante está desplegando la FP Plus, un modelo educativo que suma al título oficial certificaciones técnicas y formación en competencias transversales que refuerzan la empleabilidad. Aunque esta promoción no ha cursado FP Plus, su formación ha estado guiada por los mismos principios de calidad, empleabilidad y conexión con la realidad profesional que definen la esencia de Davante.

Este acto de graduación tiene un valor simbólico añadido: es el último que se celebra bajo la marca MEDAC antes de su evolución a Davante, una entidad educativa que evoluciona para ampliar la oferta formativa de MEDAC y MasterD con un enfoque integrador. Así, Davante se posiciona como la empresa número uno en formación para el empleo en España, con una propuesta que abarca la Formación Profesional, cursos profesionales y preparación de oposiciones.

Con esta transición, la institución refuerza su compromiso con la empleabilidad, la innovación metodológica y la transformación social, manteniendo su esencia cercana y práctica, pero con una mirada más ambiciosa hacia el futuro.