Las competencias esenciales que buscan las empresas se entrenan en ESIC

Cuando una empresa entrevista a un candidato joven, ya no se fija solo en su expediente académico. Cada vez pesan más aspectos como la capacidad de trabajar en equipo, comunicarse con claridad o adaptarse a situaciones nuevas. Son las denominadas competencias esenciales o habilidades blandas, que permiten a los profesionales diferenciarse en la empleabilidad.

En ESIC Business & Marketing School llevan años desarrollando el proyecto Desarrollo y Evaluación de Competencias (DEC). Esta formación se centra precisamente en ayudar al alumnado a conocerse, entrenar estas competencias esenciales y aterrizar en el mercado laboral con un perfil más completo.

El proyecto comenzó a tomar forma en 2018-2019, cuando el Departamento de Desarrollo Profesional de ESIC constató que las empresas no solo estaban demandando perfiles con habilidades técnicas, sino también competencias personales muy concretas. En esta línea, Cristina Pascual, antigua alumna de ESIC y directora de Recursos Humanos de Encamina, explica que «desde el inicio, buscamos personas que, además de dominar la parte técnica, aporten habilidades humanas que marcan la diferencia en cómo trabajamos y colaboramos».

A raíz de esta demanda real de las empresas, el equipo docente estructuró un programa que permitiera trabajar y medir estas habilidades durante toda la vida académica del alumno. La idea es acompañar al estudiante desde el primer hasta el último curso y no limitarse a actividades puntuales. La Dra. Laura Moreno, docente e investigadora de ESIC Business & Marketing School, puntualiza que «realmente las 'soft skills' se entrenan día a día en clase con ejercicios y talleres del plan de estudios de cada carrera. Sin embargo, el proyecto DEC aporta algo más: evaluación, seguimiento y acompañamiento personalizado».

Esta iniciativa se basa en formar al alumnado en un conjunto concreto de competencias esenciales que piden las empresas a la hora de cubrir sus puestos de trabajo. No se trata de abarcar todas las competencias, sino en priorizar las que realmente son importantes para cada alumno. Estas competencias se dividen en dos áreas. Por un lado están las competencias sociales, que incluyen el liderazgo, la capacidad de trabajar en equipo y la comunicación. Por otro lado se abordan las competencias personales, entre las que se encuentran el pensamiento crítico, la resiliencia y la resolución de problemas.

En el ámbito de las empresas, Pascual detalla que «competencias como la creatividad y el trabajo en equipo son tan importantes que forman parte de nuestros valores y deben estar presentes en toda la organización». Y añade que, según el rol, «son necesarias otras como la negociación, la resolución de conflictos o el liderazgo».

Acompañamiento durante el aprendizaje

El trabajo competencial en ESIC comienza desde el primer día. El inicio de la etapa universitaria suele ir acompañado de dudas e incertidumbres, por lo que en primero de carrera el alumnado tiene su primer contacto con un mentor que les ayuda a situarse, conocerse y entender en qué punto se encuentra cada uno.

A lo largo de los siguientes cursos, el plan de estudios se complementa con formaciones prácticas centradas en competencias específicas y actividades donde ponen a prueba sus habilidades. Los estudiantes participan en 'hackathons', desafíos y simuladores que les exigen comunicar, pensar de forma crítica, colaborar, liderar o adaptarse a contrarreloj. Esta combinación de acompañamiento, formación y práctica facilita que refuercen sus habilidades con una clara orientación a su futura empleabilidad. La directora de Recursos Humanos de Encamina asegura que «la combinación de 'hard skills' y 'soft skills' es lo que garantiza el éxito de los proyectos y la satisfacción de los clientes».

En el último curso, el acompañamiento vuelve a cobrar protagonismo. Los estudiantes tienen muy cerca el acceso al mercado laboral y necesitan decidir hacia dónde orientar su carrera profesional. En esta fase, las mentorías ayudan a fijar objetivos, revisar el recorrido competencial y trazar un plan de acción concreto.

Cabe destacar que durante la formación de postgrado también se entrenan estas 'soft skills'. Así, los alumnos de máster trabajan en la evolución de estas competencias esenciales.

Las familias también forman parte del proceso

En primero de carrera se organiza una reunión con padres y estudiantes para presentar el proyecto y vivir de primera mano experiencias que ponen a prueba estas habilidades, como actividades con Lego, dinámicas tipo 'escape room' o ejercicios en equipo. Moreno detalla que «el objetivo de esta jornada es hacer visible cómo se trabajan las competencias esenciales en ESIC».

Además, ESIC invita a empresas para que expliquen cómo valoran estas habilidades en sus equipos. En ediciones anteriores han participado directivos de grandes compañías, lo que permite a las familias entender que el proyecto responde a necesidades del mercado laboral.

El resultado final

Cuando el estudiante finaliza sus estudios, recibe su título y un informe competencial elaborado a partir de evaluaciones del profesorado, autoevaluaciones y valoraciones entre compañeros recogidas a lo largo de los años. Este informe no es un añadido decorativo al currículum, sino un documento que mide y valida de forma objetiva las habilidades blandas del alumno, un aspecto especialmente útil para las empresas durante los procesos de selección.

Con el proyecto DEC, ESIC Business & Marketing School ayuda a sus estudiantes a conocerse, crecer y prepararse para un entorno profesional exigente, donde diferenciarse no depende únicamente de los conocimientos académicos.

