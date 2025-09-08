British Council: consigue todo lo que te propongas con sus cursos de inglés

Suplementos Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:23 Compartir

Si resides en Valencia y tienes claros tus objetivos para este año, en British Council te lo ponen fácil. En un mundo donde los idiomas son indispensables para alcanzar nuestras metas, ¿qué mejor que hacerlo de la mano del instituto cultural público del Reino Unido, cuya misión y experiencia se basan en la formación y el conocimiento de la lengua inglesa y su cultura, mediante actividades educativas para todas las edades?

British Council ofrece cursos de inglés en Valencia para todas las edades y niveles, con un enfoque flexible y personalizado: desde niños y jóvenes hasta adultos. Las clases de adultos se impartirán durante este curso en el Colegio Alemán, con profesores cualificados y un enfoque comunicativo. Asimismo, los niños y jóvenes también asisten a sus cursos en el Colegio Alemán, en un entorno seguro y con experiencia, mediante actividades dinámicas e interactivas adaptadas a cada nivel. Además, ofrecen a todos los grupos de edad actividades gratuitas de refuerzo del aprendizaje, a través de sesiones llamadas English Extra, en las que podrán compartir su experiencia y seguir aprendiendo junto a otros alumnos de otra clases y niveles.

Los cursos de British Council, impartidos por profesores expertos, cubren desde el nivel básico hasta el más avanzado, e incluyen formación específica para exámenes como Aptis ESOL, IELTS y Cambridge. En ellos, se trabajan situaciones cotidianas y profesionales, fomentando una comunicación fluida y efectiva que te permitirá utilizar el idioma con soltura en contextos reales, tanto dentro como fuera del aula. Además, promueven la confianza del estudiante a través de un enfoque práctico, dinámico y adaptado a tus objetivos individuales.

Todo el profesorado cuenta con certificaciones internacionales y ofrece un seguimiento individualizado, con estrategias adaptadas tanto a las necesidades como a los objetivos personales de cada estudiante.

Nuevas metas

Uno de los propósitos que caracteriza a esta institución, es abrir las puertas de sus estudiantes a un entorno global y a un futuro de oportunidades que ponen en valor tanto la comunicación fluida, como las situaciones reales a las que los estudiantes se pueden enfrentar en su día a día.

No importa en qué punto te encuentres: lo importante es dar el primer paso. Inscribirte en los cursos de British Council es una inversión en tu futuro y una forma de ampliar tus horizontes a través del inglés.

British Council te acompaña en tus objetivos. ¡Matricúlate ya! Para más información, puedes contactar con British Council a través del teléfono 911 218 000, por correo hello@britishcouncil.es o puedes consultar la dirección web www.britishcouncil.es.