Aprender, crecer, atreverse: cinco historias que despegaron en la Universitat Politècnica de València

Suplementos Domingo, 29 de junio 2025, 00:49 Compartir

Estudiar en la Universitat Politècnica de València (UPV) va mucho más allá de obtener un título. Lo saben bien quienes, tras pasar por sus aulas, han logrado dar forma a sus aspiraciones y abrirse camino.

Hablamos con algunas de esas personas que, tras años de esfuerzo y dedicación en la UPV, han alcanzado ese futuro con el que soñaban.

Emprender en tecnología

Daniel Burruchaga tiene 26 años y su propia empresa, Ysolve, que nació en el campus de Gandia de la UPV. Su vida dio un giro cuando descubrió el Grado en Tecnologías Interactivas. «Venía de una FP de Electrónica y ya estaba trabajando, pero quería aprender más», recuerda. Fue su jefe quien le habló de esta carrera.

Ampliar Daniel Burruchaga

Daniel Burruchaga, 26 años. CEO de Ysolve «Pensaba que me costaría adaptarme, pero es un grado muy práctico, trabajas en proyectos desde el principio y eso me enganchó»

En el campus de Gandia colaboró con el área de emprendimiento y adquirió las capacidades necesarias para lanzar su propia empresa.

Hoy, desde Ysolve, se dedica a la consultoría tecnológica y forma a estudiantes en prácticas del grado en Tecnologías Interactivas. «Esta carrera te da buena base en programación, inteligencia artificial, ciencias de datos… la recomiendo totalmente».

Ambientales en Gandia

Àngels Gandia, titulada en Ciencias Ambientales por la UPV, tiene 25 años y es jefa de planta adjunta en la desaladora de Mostganem, en Argelia. Su sueño inicial era ser médica, pero descubrió esta carrera y no se arrepiente.

Ampliar Àngels Gandia

Àngels Gandia, 25 años. Jefa de planta adjunta en Mostganem «Volvería a elegir Ciencias Ambientales en la UPV sin dudarlo»

Estudió en el campus de Gandia, del que destaca la cercanía del profesorado. «Es fácil colaborar en proyectos». Con el profesor Paco Martínez-Capel comprendió la importancia de la calidad del agua y se introdujo en la hidrología, realizando prácticas en el río Serpis.

Su paso por la UPV también le abrió puertas fuera: «Gracias a una beca de cooperación de la UPV con Ecuador descubrí de lo que era capaz. Sin esa experiencia, no me hubiera atrevido a aceptar el trabajo que hago ahora, que me encanta».

Del arte al cine

La Universitat Politècnica de València también forma profesionales en las industrias creativas. Gemma Canet, graduada en Bellas Artes y especialista en efectos visuales, ha trabajado en películas y series internacionales, como 'Pobres criaturas', nominada al Óscar en 2024 y ganadora de un Globo de Oro y un Bafta. «Formar parte de ese proyecto fue increíble», afirma.

Ampliar Gemma Canet

Gemma Canet, graduada en Bellas Artes en la UPV. Actualmente en la animación de 'Transformers' «Formar parte de los efectos visuales de 'Pobres criaturas' fue increíble»

Actualmente trabaja en animación para 'Transformers'. «Me hace mucha ilusión», asegura. De la UPV valora la formación recibida: «En los primeros cursos de Bellas Artes aprendí sobre luz, color… Y en los dos últimos, me centré en la rama audiovisual».

Ha desarrollado su carrera en Irlanda y Reino Unido, y confía en regresar a España «con toda la experiencia adquirida».

Transición energética

Batiste Vidal, ingeniero en Tecnologías Industriales por la Universitat Politècnica de València, es socio fundador de Eclekte, cooperativa nacida en el entorno universitario.

Ampliar Batiste Vidal

Batiste Vidal, ingeniero en Tecnologías Industriales. Socio fundador de Eclekte «He conseguido todo lo que me he propuesto»

El equipo se conoció en Azalea, grupo de Generación Espontánea, la lanzadera de proyectos de estudiantes de la UPV. Allí trabajaron en innovaciones para viviendas sostenibles y reforzaron su compromiso con la transición energética, que trasladaron a su empresa.

Batiste destaca el apoyo recibido en la UPV: «Todo lo que me he propuesto, como participar en la Cumbre del Clima (COP28), lo he conseguido». En la COP28 presentaron Xaloc, un sistema de climatización pasiva desarrollado por estudiantes y el profesor Tomás Gómez.

Mallorca - Alcoi - Alemania

Aaron Ramon se trasladó desde Mallorca al campus de Alcoi de la Universitat Politècnica de València para estudiar Ingeniería Mecánica. Ahora, con 25 años, es Project Manager en Mercedes-Benz, en Vitoria. «Buscaban alguien con mi perfil y que supiera alemán. Gracias al doble grado de la UPV, reunía todos los requisitos».

Ampliar

Aaron Ramon, ingeniero mecánico. Project Manager en Mercedes-Benz, en Vitoria «Gracias al doble grado de la UPV, reunía todos los requisitos»

Eligió la UPV por su prestigio y el campus de Alcoi por su ambiente cercano. «Me apunté a actividades como baloncesto, voluntariado, robótica…, y fui delegado del campus».

Desde primero de carrera tuvo claro que quería cursar el doble grado en Alemania. Aprendió el idioma, finalizó sus estudios en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ostfalia y trabajó en Volkswagen. Hace dos meses dio el salto a Mercedes-Benz. «Estoy muy contento, me siento bien acogido y con posibilidades de seguir creciendo».

Las historias de Daniel, Àngels, Batiste, Gemma y Aaron no son una anécdota, sino el reflejo de que la Universitat Politècnica de València es el escenario ideal para quienes desean transformar su futuro.