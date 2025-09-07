Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos heridos graves al volcar un autocar con 60 pasajeros en Barcelona
Bomberos de Cataluña

Dos heridos graves al volcar un autocar con 60 pasajeros en Barcelona

Los pasajeros del vehículo son de nacionalidad francesa y la mayoría de ellas salió por su propio pie

EP

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:07

Dos pasajeros de un autocar han resultado heridos graves y uno menos grave al volcar con unos 60 pasajeros este domingo sobre las 12.20 en el kilómetro 127,7 de la carretera C-32, a la altura de Santa Susanna (Barcelona).

Los dos heridos graves han sido evacuados, junto con el herido menos grave y otras 50 personas que han sido atendidas como heridas leves, informa el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en un apunte en X recogido por Europa Press.

El SEM ha activado el apoyo psicológico a los heridos en el polideportivo de la Pineda (Barcelona).

Bombers de la Generalitat ha realizado una primera atención a los pasajeros con 14 dotaciones y ha revisado el vehículo y los alrededores por si hay más personas afectadas, han informado a Europa Press.

Los bomberos han estabilizado el autocar volcado sobre las 14.15 y revisan los alrededores para descartar que haya más afectaciones, han informado en un mensaje en X.

Además, la empresa de transporte propietaria del autocar ha enviado otro vehículo para continuar la ruta con los pasajeros que no están heridos.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado vía X que tras el accidente ha quedado solo un carril abierto en sentido sur/Barcelona.

Hasta el lugar del accidente han acudido los alcaldes de los municipios de Santa Susanna y Palafolls (Barcelona).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los amigos que han acompañado a la familia Roig en la inauguración del Roig Arena
  2. 2 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  3. 3 Muere el cantante valenciano Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  4. 4 Un surfista muere tras ser mordido por un tiburón en una playa
  5. 5 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  6. 6 Así ha sido el photocall previo al homenaje a Nino Bravo: del recuerdo al mito al sueño hecho realidad del Roig Arena
  7. 7 Un estreno soñado para el Roig Arena, el nuevo icono de Valencia
  8. 8

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  9. 9 Muere un motorista en un accidente en Aldaia
  10. 10

    Rusia se ensaña con Ucrania: dispara más de 800 drones y misiles e incendia la sede del Gabinete de Ministros en Kiev

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos heridos graves al volcar un autocar con 60 pasajeros en Barcelona

Dos heridos graves al volcar un autocar con 60 pasajeros en Barcelona