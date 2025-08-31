Detenido tras apuñalar y arrojar por la ventana a su mujer en Manresa

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado a un hombre de 35 años que presuntamente agredió con arma blanca y arrojó por la ventana a ... su mujer -de 27 años- en Manresa (Barcelona). El individuo tenía una orden de alejamiento de la víctima. La mujer resultó herida grave y se encuentra hospitalizada, aunque fuera de peligro, según han informado este domingo fuentes policiales.

Según avanzó el medio 'Nació Manresa', el suceso ocurrió en el piso que ambos compartían situado en la plaza de Sant Ignasi, sobre las 5.45 de la madrugada del sábado. Ella se encuentra hospitalizada con heridas graves aunque sin peligro de muerte gracias a que cayó sobre unos contenedores de basura que amortiguaron el impacto.

El hombre, presuntamente, agredió primero a la víctima con un arma blanca y después la empujó por la ventana, a unos cuatro metros de altura, para posteriormente huir del lugar. La víctima, que resultó con heridas de gravedad por el apuñalamiento y la caída, fue trasladada por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Su vida no corre peligro.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron poco después, sobre las siete y veinte de la mañana, al presunto agresor en una gasolinera de esta localidad. La Policía de la Generalitat lo acusa de los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, violencia de género y por romper la orden de alejamiento que tenía de su mujer.

Fuentes policiales han explicado que el agresor tiene unos 20 antecedentes (incluidos algunos por quebrantamiento de condena) y que pasará a disposición judicial en las próximas horas.

El suceso ha generado una fuerte conmoción en la capital del Bages, donde vecinos y testigos han mostrado su rechazo ante un nuevo episodio de violencia machista en plenas fiestas populares.

En lo que va de año, 25 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.